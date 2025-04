Cannes 2025 : Rodrigo Sorogoyen présidera enfin le jury de la Semaine de la Critique

Un an après avoir dû décliner l’invitation, Rodrigo Sorogoyen prendra bien les rênes du jury de la 64e Semaine de la Critique à Cannes, du 14 au 22 mai 2025. Récompensé du César du meilleur film étranger pour As Bestas en 2023, le cinéaste espagnol s’était déjà vu proposer cette fonction l’an dernier, avant de renoncer pour raisons personnelles. Cette fois, l’un des réalisateurs les plus en vue d’Europe viendra saluer une section qui, selon ses mots, « croit véritablement en la jeune génération de cinéastes ».

Un jury cosmopolite pour une sélection dédiée à l’émergence

Pour départager les premiers et deuxièmes films en lice, Sorogoyen sera entouré d’un jury à l’image de la diversité de cette sélection parallèle fondée en 1962. Parmi ses membres : l’acteur britannique oscarisé Daniel Kaluuya (Get Out, Judas and the Black Messiah), la journaliste et chanteuse marocaine Jihane Bougrine, la cheffe opératrice franco-canadienne Josée Deshaies et la productrice indonésienne Yulia Evina Bhara.

Alors qu’il achève El Ser Querido, son prochain long métrage, et que sa série Los años nuevos est attendue cette année sur Arte, Rodrigo Sorogoyen affirme ainsi son attachement à une section qui « donne voix aux formes émergentes et évite de sacraliser uniquement les trajectoires installées ». Une vision partagée par toute une profession en quête de nouveaux récits, que cette Semaine 2025 espère mettre une fois encore en lumière.