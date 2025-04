Du 23 avril au 3 mai 2025, le Théâtre du Gymnase Marie-Bell à Paris accueille Ballet of Lights : La Belle au bois dormant, une version lumineuse et poétique du célèbre conte. Entre tradition chorégraphique et innovation visuelle, cette création originale promet une expérience immersive, portée par la grâce des danseurs et l’éclat de costumes illuminés.

Un conte classique sublimé par la lumière

S’inspirant librement du récit de Charles Perrault, Ballet of Lights : La Belle au bois dormant revisite ce conte intemporel sans paroles, en s’appuyant uniquement sur la danse et une scénographie lumineuse. Pendant une heure, le public est plongé dans un univers onirique où le mouvement remplace le dialogue, où chaque geste, chaque éclairage raconte une étape de l’histoire d’Aurore, princesse plongée dans un sommeil magique jusqu’au baiser qui la libère.

Les danseurs évoluent dans des costumes parcourus de fibres optiques, jouant avec les couleurs et la lumière pour accentuer les émotions ou évoquer les différentes atmosphères du conte. Chaque tableau visuel est soigneusement chorégraphié, mêlant exigence technique et esthétique contemporaine. L’absence de narration favorise une lecture sensorielle, où la musique de Tchaïkovski devient le fil conducteur de cette interprétation.

Une création accessible et enchantée

Conçue pour émerveiller un public large, Ballet of Lights s’adresse autant aux amateurs de ballet classique qu’aux familles curieuses de découvrir un spectacle visuel hors du commun. Son format court et son langage universel en font une porte d’entrée idéale pour les jeunes spectateurs comme pour ceux peu familiers avec la danse.

Le succès rencontré lors de précédentes représentations en témoigne : les retours enthousiastes soulignent le charme de la scénographie, la qualité des interprètes, et surtout l’émotion suscitée par l’alliance inédite du ballet et des effets lumineux. Saluée pour sa poésie visuelle, cette adaptation moderne rend hommage à l’héritage du ballet tout en l’inscrivant dans une forme artistique contemporaine et accessible.

À la croisée des arts du mouvement et de la technologie, Ballet of Lights transforme La Belle au bois dormant en une fresque vivante, hypnotique et lumineuse. Un rendez-vous magique à vivre au cœur de Paris, le temps d’un rêve éveillé.