Baleine échouée à Calais : 18 mètres, 15 tonnes, et une autopsie impossible

Le port de Calais a accueilli ces derniers jours un visiteur aussi impressionnant qu’inattendu : une baleine de 18 mètres, échouée face aux quais, dans un état de décomposition avancée. Remorqué après quatre jours de flottement, le cétacé n’a pas pu faire l’objet d’une autopsie. Trop endommagé, trop putréfié, et surtout devenu un problème logistique urgent à traiter.

Remorquée, découpée, évacuée

Depuis quatre jours, la carcasse dérivait au large du nouveau port, générant une odeur pestilentielle qui n’a pourtant pas empêché une foule de curieux d’assister à la manœuvre. L’animal, tracté sur plusieurs centaines de mètres par les sauveteurs de la SNSM, a finalement été sorti de l’eau avec une mâchoire déjà arrachée. Une opération rendue particulièrement difficile par la masse de l’animal, son état de décomposition, et les impératifs de marée. Impossible, dans ces conditions, de réaliser une nécropsie scientifique. Le corps a donc été découpé sur place, puis acheminé vers une entreprise d’équarrissage spécialisée, située dans l’Aisne. Une fin peu glorieuse pour ce colosse marin, dont les causes de la mort demeurent incertaines.

Heurt par un bateau, décomposition rapide

Selon les premières observations, l’animal pourrait avoir été victime d’une collision avec un navire, hypothèse soutenue par la présence d’hématomes sur l’une de ses nageoires. Mais faute d’expertise post-mortem, impossible d’en tirer des conclusions définitives. Ce type d’échouage reste rare sur le littoral de la Manche, et soulève toujours des questions écologiques, sanitaires et logistiques. À Calais, il aura fallu plusieurs jours, un remorquage millimétré et une intervention rapide pour éviter que l’animal ne devienne un problème de salubrité publique. Pour les scientifiques, en revanche, l’épisode aura été une occasion manquée : celle de mieux comprendre les périls que subissent ces géants de l’océan, trop souvent broyés dans le sillage des hommes.