Gabon et Guinée équatoriale signent un accord sur l’île de Mbanié à Addis-Abeba

Le Gabon et la Guinée équatoriale ont signé un accord sur l'île de Mbanié, en reconnaissance de la souveraineté équato-guinéenne établie par la Cour internationale de justice. Cet acte met fin à des décennies de tensions territoriales et ouvre la voie à une normalisation des relations entre les deux pays.

Les deux pays ont paraphé mardi un accord portant sur l’île disputée de Mbanié, quatorze mois après l’arrêt de la Cour internationale de justice reconnaissant la souveraineté de Malabo sur ce territoire.

C’est à Addis-Abeba, siège de l’Union africaine, que le Gabon et la Guinée équatoriale ont officialisé mardi leur accord sur l’île de Mbanié. La cérémonie de paraphe a réuni Dieudonné Aba’a Owono, président de la Cour constitutionnelle gabonaise, et Simeón Oyono Esono Angue, ministre équato-guinéen des Affaires étrangères.

Ce texte marque un tournant dans le plus ancien contentieux territorial d’Afrique centrale. Les deux États s’engagent à clore un différend qui empoisonnait leurs relations depuis des décennies, autour de ce petit îlot du golfe de Guinée, convoité notamment pour ses ressources pétrolières potentielles.

La voie avait été ouverte en mai 2025, lorsque la Cour internationale de justice avait tranché en faveur de Malabo, reconnaissant la souveraineté de la Guinée équatoriale sur Mbanié. L’accord signé ce mardi traduit l’acceptation par Libreville de cette décision juridictionnelle et la volonté des deux capitales de normaliser leurs relations.