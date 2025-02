Affaire Stéphane Plaza : la condamnation accentue la crise du réseau immobilier

La condamnation de Stéphane Plaza à un an de prison avec sursis pour violences conjugales continue de secouer son réseau immobilier. Déjà fragilisé par l’affaire, Stéphane Plaza Immobilier voit de plus en plus de franchisés chercher à rompre leur contrat, estimant que l’image de la marque est définitivement ternie.

Selon Me Sarah Laassir, avocate d’une cinquantaine d’agences, « l’image de marque était déjà entachée, mais la condamnation l’a encore plus dégradée ». Pour Me Valentin Simonnet, qui défend une trentaine de franchisés, « la marque est vidée de sa substance » et ceux qui ont signé un contrat de franchise doivent pouvoir le rompre « sans frais », car la promesse de visibilité et d’attractivité n’est plus garantie.

Certains agents ont déjà pris les devants : ils retirent le nom « Stéphane Plaza » de leurs supports commerciaux, un comble pour des professionnels qui payent justement pour la notoriété du réseau. Un franchisé anonyme confie à l’AFP : « On paye pour un nom qui ne vaut plus rien ».

Le réseau, qui comptait 568 agences en 2024, a déjà perdu une centaine de points de vente en un an. Une réunion de crise est prévue ce mercredi matin entre la direction et les agents immobiliers pour discuter de l’avenir du réseau. Plusieurs options sont sur la table, dont un éventuel changement de nom, mais cette hypothèse inquiète certains franchisés, qui redoutent que leur contrat devienne caduc si la marque disparaît.

Parallèlement, M6, actionnaire majoritaire de Stéphane Plaza Immobilier (51 %), assure « ne pas être vendeur » et souhaite maintenir son investissement à long terme. Toutefois, la chaîne a déjà déprogrammé les émissions de l’animateur, marquant une prise de distance progressive.

Alors que Stéphane Plaza a fait appel de sa condamnation, son réseau immobilier, lui, est en pleine tourmente, et l’incertitude pèse sur son avenir.