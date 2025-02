4 erreurs à éviter pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre téléphone

La recharge quotidienne des téléphones est devenue une habitude, mais certaines pratiques peuvent endommager la batterie de votre appareil. Vous avez peut-être remarqué une diminution des performances de votre batterie, par exemple, si vous deviez la recharger une seule fois par jour, mais que maintenant vous devez le faire plusieurs fois dans la journée, selon le New York Post.



Les téléphones modernes utilisent des batteries lithium-ion, introduites dans les années 90 en raison de leur grande densité énergétique. Ces batteries, qui stockent une grande quantité d’énergie dans un espace réduit, se chargent rapidement et ont une durée de vie relativement longue, bien qu’elles ne soient pas immortelles.



Sandeep Unikrishnan, directeur technique de la start-up de batteries Lionvolt, explique que la durée de vie d’une batterie de téléphone diminue au fil du temps en raison de « l’usure électrochimique interne ». En moyenne, ces batteries durent environ 500 cycles de charge, soit deux à trois ans, avant que leur capacité ne baisse de manière significative.



Cependant, voici 4 conseils pour prolonger la vie de votre batterie :



Évitez la surcharge La première règle est d’éviter de charger systématiquement votre téléphone à 100 %. Bien que cela semble être la meilleure option pour garantir une charge complète, cela peut endommager la batterie à long terme, car « les batteries lithium-ion subissent plus de stress lorsqu’elles sont chargées à fond pendant trop longtemps », souligne Unikrishnan. Il est donc préférable de maintenir la charge entre 20 % et 80 %. Il conseille de charger le téléphone pendant la journée et de l’éteindre avant qu’il n’atteigne sa capacité maximale.



Activer la fonction de « charge optimisée » La plupart des téléphones modernes sont dotés d’un système intégré pour optimiser la durée de vie de la batterie. Sur les iPhones, il est possible d’activer la fonction de « Charge optimisée » dans les paramètres, ce qui permet au téléphone d’apprendre votre routine de charge pour ajuster le moment où il atteint 100 %. Les Androids offrent également une fonction similaire appelée « Charge adaptative », qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie.



Évitez d’utiliser le téléphone pendant la charge La température du téléphone joue un rôle important dans la longévité de la batterie. La chaleur excessive ou le froid peuvent abîmer les électrodes. Il est donc conseillé de ne pas utiliser votre téléphone pendant la charge, car cela génère une chaleur supplémentaire qui accélère la dégradation chimique. Il est aussi déconseillé de le placer sous un oreiller ou une couverture, car cela augmente sa température.



Utilisez le chargeur d’origine Bien qu’il soit tentant de se tourner vers un chargeur ultra-rapide, il peut nuire à la batterie sur le long terme. Il est préférable de toujours utiliser le chargeur recommandé par le fabricant. Unikrishnan explique : « Bien que la charge rapide soit pratique, elle peut causer des dommages si elle est utilisée fréquemment », ajoutant qu’il faut éviter les chargeurs bon marché non standard, qui peuvent fournir une tension ou un courant instables, risquant ainsi une surchauffe.