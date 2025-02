X accepte de verser près de 10 millions de dollars pour régler le litige avec Trump

La plateforme X, détenue par Elon Musk, a accepté de verser environ 10 millions de dollars pour clore une action en justice intentée par l’ancien président américain Donald Trump contre l’entreprise et son ex-PDG, selon un rapport du Wall Street Journal publié mercredi.



X devient ainsi la deuxième plateforme de médias sociaux à conclure un accord avec Trump à la suite de la suspension de ses comptes après l’attaque du Capitole par ses partisans en janvier 2021.



Le mois dernier, Meta Platforms a également annoncé un règlement de 25 millions de dollars pour mettre fin à un procès intenté par Trump.



En juillet 2021, Trump avait poursuivi Twitter (devenu X), Facebook et Alphabet, ainsi que leurs dirigeants de l’époque, les accusant d’avoir censuré les opinions conservatrices en violation de la loi.



D’après le journal, des sources proches du dossier indiquent que l’équipe de Trump a progressivement cherché à abandonner l’affaire contre X, notamment en raison des liens étroits entre l’ancien président et Elon Musk, qui a contribué à hauteur de 250 millions de dollars à la campagne de Trump, tout en avançant vers un règlement.



Par ailleurs, Musk, également PDG de Tesla, dirige le ministère de l’Efficacité gouvernementale, une nouvelle entité de la Maison-Blanche chargée de réduire la bureaucratie fédérale.



Selon le journal, les avocats de Trump cherchent désormais à conclure un accord avec Google, qui l’avait banni de YouTube après les émeutes du Capitole en 2021.