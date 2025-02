Will Smith et Andy Tennant : une collaboration sous tension

Vingt ans après la sortie de Hitch, Andy Tennant revient sur les coulisses tumultueuses du tournage et les désaccords persistants avec Will Smith. Dès la préproduction, l’acteur et le réalisateur se sont opposés sur la vision du film. Tennant affirme que Smith souhaitait imposer une version qui ne le convainquait pas, au point qu’il aurait préféré être évincé du projet plutôt que de la voir aboutir. À quelques jours du tournage, l’acteur aurait même tenté de tout stopper pour retravailler le scénario, plongeant l’équipe dans l’incertitude.

Malgré ces tensions, Hitch a été un énorme succès, rapportant plus de 370 millions de dollars au box-office mondial. Ce triomphe aurait pu ouvrir la porte à une suite, et Tennant avait même soumis une idée au studio. Pourtant, il a récemment découvert que Smith développait un Hitch 2 sans lui, une décision qu’il a appris par un cadre de Sony. Ce projet, tenu secret jusqu’à récemment, signe définitivement la rupture entre les deux hommes, qui n’ont plus été en contact depuis la sortie du film.

Le réalisateur ne cache pas sa frustration, mais garde une certaine distance face à la situation. Il concède que malgré les difficultés, Hitch a été une aventure marquante et se souvient des ambitions partagées avec Smith. Toutefois, cette nouvelle suite, initiée sans lui, laisse entendre que leurs différends n’ont jamais été réellement apaisés. Reste à voir si ce second volet pourra reproduire le succès du premier, et surtout, s’il séduira sans l’apport du réalisateur original.