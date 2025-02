Voyage dans l’univers d’Emily Brontë lors du défilé Max Mara à Milan

La maison Max Mara a présenté sa collection prêt-à-porter automne-hiver 2025-2026 lors d’un défilé dans le cadre de la Fashion Week de Milan. L’ambiance du roman Les Hauts de Hurlevent de l’écrivaine britannique Emily Brontë a été évoquée à travers des créations modernes qui reflétaient l’atmosphère dramatique et romantique caractéristique de son histoire.

Max Mara est la deuxième maison à présenter une collection inspirée du roman Wuthering Heights publié en 1847, considéré comme l’une des œuvres littéraires anglaises majeures. Il y a deux semaines, la maison française Altuzarra avait présenté à New York un défilé inspiré de ce roman, qui parle d’amour excessif, de vengeance et de lutte contre la nature humaine. Joseph Altuzarra y a mis en avant le personnage d’une héroïne moderne vivant la vie urbaine dans ses moindres détails. Le créateur britannique Ian Griffiths, directeur artistique de Max Mara depuis 2015, a, quant à lui, choisi de présenter des créations pour une femme forte, marquée par une simplicité et une chaleur dans ses tenues, exprimant une confiance inébranlable.

De la littérature à la mode : Dans son roman, Emily Brontë décrit le paysage sombre et la nature sauvage du Yorkshire. Ian Griffiths a traduit, à travers ses créations, les ombres sombres, les vents violents et les paysages naturels du roman. Cela explique son choix pour des looks monochromes et une palette de couleurs allant du marron, beige, bordeaux, olive et gris, avec un accent dramatique de noir à la fin du défilé. Les matières utilisées étaient lourdes et chaudes, pour refléter l’ambiance hivernale et froide du roman, parmi lesquelles la laine, le tweed, le velours et le cuir.



Max Mara a présenté une collection caractérisée par des superpositions, avec des manteaux longs, des vestes rembourrées, des pulls et des jupes en laine… Et bien que l’atmosphère du roman soit rude, le défilé a inclus des touches de romantisme inspirées de l’histoire. Un mélange de traditions anglaises classiques et de style moderne avec des écharpes, des gants longs et des ceintures en cuir qui ont ajouté un effet dramatique aux tenues. Les créations étaient accompagnées d’une collection de sacs et de chaussures classiques, en marron et noir, apportant encore plus d’élégance à la silhouette automne-hiver de la femme Max Mara.