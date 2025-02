Un vaccin pour éliminer les symptômes de l’intoxication alimentaire et des infections intestinales

Il est possible que certaines personnes aient été confrontées à des infections bactériennes intestinales à un moment donné de leur vie, que ce soit en raison de l’intoxication alimentaire liée à l’eau du robinet pendant les vacances, de viande de poulet avariée, ou d’infections transmises par les enfants à l’école.

Pour les individus en bonne santé, les symptômes disparaissent généralement après un ou deux jours, mais pendant cette période, l’expérience peut être extrêmement désagréable, selon un article publié sur le site New Atlas, citant la revue Infection and Immunity.

Des vaccins prometteurs

Il semble cependant qu’il soit désormais possible de réduire les souffrances associées à des infections bactériennes intestinales, qu’elles soient causées par des pathogènes comme Salmonella ou Norovirus. Des chercheurs de l’Université de Floride ont réalisé des progrès dans le développement d’un vaccin contre Salmonella, tandis que la société Moderna a lancé la phase 3 de ses essais cliniques pour un vaccin contre le Norovirus.

Les chercheurs ont réussi à faire des avancées en utilisant de petites vésicules extracellulaires (sEV) produites par des cellules phagocytaires infectées par Salmonella Typhimurium, une des principales causes de gastro-entérites. Les cellules phagocytaires jouent un rôle clé dans la protection de l’organisme, agissant comme des cellules du système immunitaire pour détecter et détruire les agents pathogènes.

Eaux usées comme échantillons

Les scientifiques ont également voulu tester ce processus à partir d’échantillons d’eaux usées en Floride, au lieu de cultures en laboratoire, pour adopter une approche plus réaliste. Ils ont identifié environ 120 souches de Salmonella dans les eaux usées analysées, identifiées par séquençage génomique. Deux souches ont été sélectionnées : S. enterica sérovar Enteritidis (SE), un agent fréquent de l’intoxication alimentaire, et la souche sous-type S. enterica diarizonae, qui est à l’origine des infections les plus graves.

Les chercheurs ont indiqué que « la vaccination utilisant les sEV a conduit à des réponses immunitaires marquées dans des indicateurs clés de l’immunité systémique et locale, essentielles pour combattre les infections intestinales », précisant que « la présence d’anticorps jusqu’à quatre semaines après la vaccination montre une réponse mémoire, un élément fondamental de la protection à long terme ».

Antigènes « conservés »

Cela démontre que ce vaccin pourrait offrir une protection étendue, capable de détecter et d’éliminer des souches inconnues, même si le système immunitaire n’avait pas précédemment rencontré ces deux types de germes. Les chercheurs pensent que ces virus pourraient contenir des antigènes « conservés » qui pourraient être activés, un aspect fascinant du développement génétique que l’on commence à peine à explorer.

Le vaccin contre le Norovirus de Moderna

Moderna développe également un vaccin contre le Norovirus – mRNA-1403 – qui est en phase 3 des essais, et les résultats pourraient être disponibles dès cette année. Tout comme Salmonella, aucun traitement n’a été trouvé jusqu’à présent pour ce virus hautement contagieux qui a sévèrement frappé les États-Unis cet hiver. Bien qu’ils diffèrent, leurs symptômes sont souvent difficiles à différencier. Les virus Norovirus, qui peuvent se transmettre par de l’eau et des aliments contaminés, ainsi que par contact avec des surfaces ou la manipulation des aliments, provoquent des symptômes similaires à ceux des infections à Salmonella.

Les souches les plus nuisibles

Tout comme la grippe, le Norovirus présente une grande diversité génétique, ce qui a jusqu’à maintenant compliqué le développement d’un vaccin efficace. Le vaccin de Moderna cible trois variants génétiques du virus qui provoquent les pires effets sur l’humain. Le vaccin ne contient pas le virus lui-même, mais envoie un ensemble d’instructions au système immunitaire pour qu’il puisse réagir au virus réel s’il est rencontré.

Entraînement du système immunitaire

Ce nouveau vaccin, à l’instar du vaccin contre la COVID-19 de Moderna, apprend au système immunitaire à réagir rapidement face au Norovirus, ce qui permet de réduire la gravité des symptômes et d’accélérer la récupération. Cela constitue une avancée particulièrement importante pour les personnes âgées et d’autres individus à risque accru de complications graves, nécessitant une hospitalisation.