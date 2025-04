Un sou d’or carolingien et une mappemonde du XVIIe siècle remis à la BnF après une saisie douanière

Lors d’une cérémonie officielle tenue le 1er avril à Paris, la Bibliothèque nationale de France (BnF) a reçu deux trésors rares et précieux saisis par les douanes françaises : une pièce d’or carolingienne frappée sous Charlemagne et une mappemonde murale du XVIIe siècle. Ces deux objets, jusqu’alors détenus illégalement, ont été remis à l’institution patrimoniale par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).

Une pièce en or unique et une carte du monde presque disparue

Le premier objet est un sou d’or ou solidus, frappé à Uzès (Gard) entre 768 et 814 sous le règne de Charlemagne. Mesurant à peine 24 mm de diamètre, cette monnaie est d’autant plus précieuse qu’elle n’existe qu’en quatre exemplaires connus dans le monde, dont un déjà conservé par la BnF. Repérée sur le marché de l’art en 2018, elle provenait selon toute vraisemblance d’une fouille illicite. L’homme qui l’a découverte avec un détecteur de métaux a été poursuivi, et la pièce a été officiellement confisquée en avril 2024 par décision de la cour d’appel de Lyon.

Le second bien est une mappemonde imprimée vers 1660 à Paris, par le marchand d’estampes François Jollain. Il s’agit de la deuxième carte murale du monde publiée en France après celle de Guillaume Postel (1581). Restaurée et désormais numérisée sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, elle n’est connue qu’à quatre autres exemplaires, majoritairement à l’étranger.

Un renforcement de la lutte contre le trafic des biens culturels

La remise de ces objets illustre une fois de plus l’efficacité de la coopération entre les douanes, le ministère de la Culture et l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC). En 2024, plus de 22 000 objets anciens ont été saisis par la douane, en grande majorité issus d’Antiquités.

« Ces saisies ne sont pas qu’une simple récupération d’objets, elles incarnent la mission fondamentale de préservation de notre patrimoine », a rappelé la BnF. Le sou d’or rejoindra les réserves du département des Monnaies, médailles et antiques, tandis que la mappemonde, rare témoignage cartographique de l’époque moderne, pourra être consultée en ligne par les chercheurs comme par le grand public.