Les drones pourraient servir à reboiser les forêts!

Dans les montagnes de l’Ain, une petite révolution écologique a eu lieu : un drone a dispersé des graines d’arbres pour lutter contre le dépérissement des forêts. Une première en France, qui pourrait bien inspirer d’autres initiatives.

L’expérience s’est déroulée dans les bois de Châtillon-en-Michaille (Valserhône) sous la houlette de la coopérative Coforet, spécialisée dans la gestion et l’entretien des forêts privées. Son objectif ? Trouver une alternative aux méthodes traditionnelles de reboisement et accélérer la régénération des forêts affectées par le changement climatique et le manque d’eau.

Cette opération a été financée par Clément Le Bras, entrepreneur engagé, créateur du moteur de recherche écologique Lilo.org et du jeu mobile My Lovely Planet, qui permet de planter des arbres virtuels… avec des répercussions bien réelles. Grâce aux fonds générés par ces initiatives, son entreprise affirme avoir déjà contribué à la plantation de 350 000 arbres.

Cette première française pourrait bien faire école : les acteurs de la filière forestière réfléchissent déjà à étendre la technique dans le Jura et d’autres régions touchées par le dépérissement des forêts. Une approche innovante qui allie technologie et écologie pour redonner un second souffle à nos forêts en souffrance.