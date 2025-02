Un début de carrière discret pour Neymar à Santos

Neymar da Silva, le footballeur brésilien, a été sévèrement critiqué par la presse de son pays pour ses performances modestes lors de ses deux premiers matchs avec Santos, après son retour récent, suite à une expérience décevante avec Al Hilal en Arabie Saoudite.



Le joueur de 33 ans a rejoint son club d’origine Santos lors du dernier mercato hivernal, après avoir mis fin à son contrat avec Al Hilal de manière amiable.



Neymar a disputé deux matchs avec Santos, entrant en jeu comme remplaçant lors du premier contre Botafogo dans le championnat Paulista (1-1), puis étant titulaire contre Grêmio Novorizontino dimanche dernier.



Au cours de ces deux rencontres, le Brésilien n’a pas répondu aux attentes placées en lui, avec des statistiques très faibles, dont une note de 6,1 lors du second match qui s’est terminé sur un nul 0-0.



Le quotidien espagnol « AS » indique que Neymar manque encore du rythme nécessaire pour tenir un match entier après une longue absence de la compétition et qu’il a été étroitement surveillé, ce qui a limité ses performances.



Le journal souligne : « Il est évident que Neymar n’est pas encore capable de retrouver son meilleur niveau en tant que joueur de football, et les chiffres le confirment après ses 120 premières minutes avec Santos. »



Lors du match contre Grêmio, Neymar a joué 75 minutes avant d’être remplacé, sans vraiment marquer l’histoire du match, ce qui a suscité des interrogations sur son état de forme.



Il a réussi 22 passes sur 28 (avec un taux de réussite de 78,5 %), sans réaliser aucun dribble, et a échoué 12 fois sur 16 face-à-face avec ses adversaires (25 %), commettant 4 fautes.



Cependant, le plus marquant reste ses pertes de balle : 24 en 75 minutes contre 13 en 45 minutes lors du match contre Botafogo. Ce dernier avait un taux de réussite de 77 % dans ses passes, 38 % dans ses dribbles et 46 % dans ses duels.



Contre Botafogo, Neymar n’a tenté qu’un tir au but, tandis que contre Grêmio, aucun de ses tirs n’a été cadré, et la seule tentative a été bloquée par un défenseur avant de frôler les poteaux.



En résumé, en 120 minutes passées avec Santos, Neymar a perdu 37 ballons et commis 9 fautes, soit une faute toutes les 14 minutes.



Le quotidien espagnol note que l’impact de l’arrivée de Neymar à Santos est surtout visible en dehors du terrain, grâce à l’attention médiatique et les publicités, plus qu’à travers ses performances sur le terrain.



Le commentateur sportif brésilien Juca Kfouri a exprimé des critiques sévères, en déclarant : « Neymar n’a pas le rythme nécessaire pour jouer au football professionnel, ni contre Grêmio, ni contre aucune autre équipe, et il ne gagne aucun duel. »



Il a ajouté : « Il doit s’entraîner beaucoup plus et courir davantage pour redevenir ce qu’on appelle un footballeur. »



De son côté, le journaliste Milton Neves a exprimé son point de vue en disant : « Neymar finira par transformer des défenseurs moyens en stars. »