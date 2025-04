Hautes-Pyrénées: un alpiniste et un secouriste se tuent dans une chute mortelle

C’est un terrible drame qui s’est joué en montagne. Hier, dans les Hautes-Pyrénées, un alpiniste et un secouriste de la CRS 29 de Lannemezan ont trouvé la mort après une chute mortelle dans la zone du pic de Campbieil, sur la commune d’Aragnouet, aux alentours de 17h30.

Les secours étaient intervenus pour venir en aide à deux alpinistes en difficulté sur ce sommet. Si l’un des CRS a réussi à sauver l’un des alpinistes, le second secouriste et le deuxième alpiniste n’ont malheureusement pas pu être hélitreuillés à temps et ont dévissé, entraînant leur chute fatale.

La police nationale en deuil

Sur X, la police nationale a publié un communiqué, de déclarant en deuil :

« La police nationale est en deuil.

Hier après-midi, un policier de la CRS Montagne a perdu la vie dans les Pyrénées, au cours d’une opération de sauvetage. Alors qu’il était hélitreuillé avec la personne qu’il secourait, tous deux ont tragiquement trouvé la mort dans la chute.

Ce drame rappelle avec force le courage et l’abnégation de nos policiers secouristes qui, chaque jour, risquent leur vie pour porter assistance en terrain périlleux. Nos pensées les plus sincères vont à la famille, aux proches de notre collègue et de la victime, ainsi qu’à l’ensemble de ses camarades endeuillés. »