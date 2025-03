Le Kremlin annonce que Poutine a écrit à Trump concernant le cessez-le-feu

Le Kremlin a annoncé vendredi que le président russe Vladimir Poutine avait remis jeudi soir un message à l’envoyé américain Steve Wittkoff à propos de la proposition de Washington pour un cessez-le-feu en Ukraine.



Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que le président russe avait « transmis des informations et des signaux supplémentaires au président Trump par l’intermédiaire de Wittkoff », exprimant un « optimisme prudent ».



Peskov a déclaré : « Lorsque Wittkoff aura transmis toutes les informations au président Trump, nous déterminerons le moment d’un appel » entre les présidents russe et américain.



Cette semaine, l’Ukraine a accepté une trêve immédiate et sans conditions sous pression américaine, à condition que la Russie s’y conforme également, mais Moscou a jusqu’à présent évité de répondre clairement.



Jeudi, Poutine a exprimé des réserves, soulignant qu’il avait des « questions sérieuses » concernant la proposition de Washington d’un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine, et a indiqué que Moscou était prête à en discuter avec le président américain Donald Trump.



Le président russe a confirmé qu’il « soutient » la proposition de cessez-le-feu, mais qu’il reste des « détails délicats » qui nécessitent des échanges avec les Américains.



Poutine a déclaré aux journalistes : « Je pense que nous devons en discuter avec nos partenaires américains… et peut-être organiser un appel téléphonique avec le président Trump pour en discuter avec lui. »



De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que les déclarations de son homologue russe relevaient de « manipulations », l’accusant de procrastination.



Zelensky a affirmé que l’absence de réponse officielle de Moscou montre que « la Russie cherche à prolonger la guerre et à retarder la paix aussi longtemps que possible ».