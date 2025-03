Trump publie des documents sur l’assassinat de john kennedy… que contiennent-ils ?

Le président américain Donald Trump a publié des documents relatifs à l’assassinat de l’ancien président John Kennedy en 1963, dans le cadre de sa volonté de tenir sa promesse électorale de plus grande transparence sur cet événement marquant qui s’est déroulé au Texas.



Un premier lot de copies électroniques des documents a été mis en ligne sur le site des Archives nationales, et plus de 80 000 autres documents devraient être publiés après un examen minutieux par les avocats du ministère de la Justice. Parmi ces documents figurent des mémos, dont l’un intitulé « Secret », qui contient un récit imprimé avec des notes manuscrites d’une interview menée en 1964 avec un chercheur de la Commission Warren. Celui-ci avait interrogé Lee Wigren, un employé de la CIA, au sujet d’incohérences dans les documents fournis à la commission par le département d’État et la CIA sur les mariages entre Soviétiques et Américains.



Théories du complot

Les documents contiennent également des références à diverses théories du complot, suggérant que Lee Harvey Oswald, l’assassin de Kennedy, avait quitté l’Union soviétique en 1962 avec l’intention de tuer le président populaire.



D’autres documents minimisent les liens d’Oswald avec l’URSS. L’un d’eux, daté de novembre 1991, cite un rapport du professeur américain E. B. Smith, qui a discuté à Moscou d’Oswald avec l’officier du renseignement soviétique Slava Nikonov. Ce dernier a déclaré avoir examiné cinq volumineux dossiers sur Oswald pour déterminer s’il était un agent soviétique.



Smith a ajouté : « Nikonov est désormais convaincu qu’Oswald n’a jamais été sous le contrôle des services de renseignement soviétiques. »



Fidel Castro

Des documents du département américain de la Défense datant de 1963 abordent la guerre froide du début des années 1960 et l’intervention américaine en Amérique latine pour contrer le soutien du dirigeant cubain Fidel Castro aux mouvements communistes. Selon ces documents, Castro n’aurait pas été prêt à provoquer une guerre avec les États-Unis ni à aller jusqu’à mettre son régime en danger immédiat. Ils précisent toutefois : « Il est probable que Castro intensifie son soutien aux forces subversives en Amérique latine. »



Un document publié en janvier 1962 révèle les détails d’un projet top secret appelé « Operation Mongoose », ou simplement « le projet cubain ». Il s’agissait d’une campagne d’opérations secrètes et de sabotage menée par la CIA contre Cuba, avec l’approbation de Kennedy en 1961, dans le but de renverser le régime de Castro.



« Transparence totale »

Peu après son entrée en fonction en janvier, Trump a signé un ordre concernant la publication de ces documents, poussant ainsi le FBI à retrouver des milliers d’archives supplémentaires sur l’assassinat de Kennedy à Dallas.



Dans le cadre des efforts visant à se conformer à l’ordre de Trump, un e-mail consulté par Reuters a révélé que le ministère de la Justice avait demandé à certains de ses avocats spécialisés en sécurité nationale d’examiner ces dossiers en urgence.



Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, a déclaré sur X (ex-Twitter) : « Le président Trump inaugure une nouvelle ère de transparence totale. »



Des experts sceptiques

L’assassinat de Kennedy a été officiellement attribué à un seul tireur, Lee Harvey Oswald. Le ministère de la Justice et d’autres agences fédérales ont confirmé cette conclusion au fil des décennies. Cependant, les sondages montrent qu’un grand nombre d’Américains restent convaincus qu’il s’agissait d’un complot.



Des experts doutent que ces nouveaux documents changent les faits fondamentaux de l’affaire, à savoir qu’Oswald a tiré sur Kennedy depuis une fenêtre d’un dépôt de livres scolaires alors que le cortège présidentiel traversait Dealey Plaza à Dallas.



Larry Sabato, directeur du Centre de politique de l’Université de Virginie et auteur d’un livre sur l’assassinat, a déclaré : « Ceux qui attendent des révélations majeures risquent d’être déçus. » Il a ajouté que certaines pages pourraient être des documents déjà publiés, avec quelques passages expurgés.



Implication de la CIA ?

Trump a également promis de publier des documents liés aux assassinats du leader des droits civiques Martin Luther King Jr. et du sénateur Robert Kennedy, tous deux tués en 1968. Il a accordé un délai supplémentaire pour organiser la divulgation de ces dossiers.



Robert F. Kennedy Jr., fils de Robert Kennedy et neveu de John Kennedy, a affirmé croire que la CIA était impliquée dans la mort de son oncle, une accusation que l’agence a qualifiée d’infondée. Il a également déclaré penser que son père avait été tué par plusieurs tireurs, remettant en question les versions officielles.



Parmi les révélations potentielles des documents figure l’idée que la CIA en savait plus sur Oswald qu’elle ne l’avait admis auparavant. Des interrogations persistent sur ce que l’agence savait des déplacements d’Oswald à Mexico six semaines avant l’assassinat. Lors de ce voyage, Oswald avait visité l’ambassade soviétique.



Trump a déclaré : « Les gens attendent cela depuis des décennies. Ce sera extrêmement intéressant. »