Trump : Le Royaume-Uni et la France « n’ont rien fait » pour mettre fin à la guerre en Ukraine

L’ex-président américain Donald Trump a reproché au Premier ministre britannique Keir Starmer et au président français Emmanuel Macron de « n’avoir rien fait » pour mettre fin à la guerre en Ukraine, d’après l’« Agence de presse allemande ».



Alors que les tensions s’exacerbent entre Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Starmer et Macron sont attendus à Washington la semaine prochaine pour le rencontrer.



De son côté, Trump a entamé des pourparlers en vue de résoudre le conflit avec la Russie, mais a exclu l’Ukraine des négociations mardi.



Lors d’un podcast sur « Fox News », il a déclaré que Zelensky « participe à des réunions depuis trois ans sans qu’aucune avancée ne soit réalisée ».



L’« Agence de presse britannique » (PA Media) a relayé ses propos : « Honnêtement, je ne pense pas que sa présence aux réunions fasse une réelle différence. »



Interrogé sur les visites à venir de Starmer et Macron, Trump a ajouté : « Eux non plus n’ont rien fait pour arrêter la guerre. Le conflit se poursuit, ils n’ont organisé aucune rencontre avec la Russie, absolument rien. »