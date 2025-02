Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi qu’il rencontrerait pour la première fois le président russe Vladimir Poutine en Arabie Saoudite, dans le cadre de ses efforts pour mettre fin à l’invasion russe de l’Ukraine. S’exprimant devant les journalistes à la Maison Blanche, Trump a confirmé : « Nous nous rencontrerons en Arabie Saoudite », quelques heures après un appel téléphonique avec Poutine, au cours duquel les deux dirigeants ont convenu de commencer des négociations de paix concernant l’Ukraine. Trump a également précisé que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane « participera également à la rencontre avec Poutine ». Le président a exprimé l’espoir d’un « cessez-le-feu » en Ukraine « dans un avenir proche » et a ajouté que l’Ukraine, qui résiste à l’invasion russe, devra « à un moment donné » organiser de nouvelles élections, selon l’Agence France-Presse.

Trump avait précédemment salué les efforts diplomatiques de l’Arabie Saoudite pour réunir les grandes puissances mondiales, et des sources arabes ont indiqué que « la présence du prince héritier saoudien à cette rencontre reflète le rôle majeur de l’Arabie Saoudite en tant que pays politiquement et économiquement significatif sur la scène mondiale ». Ces sources ont suggéré que l’annonce de Trump concernant sa rencontre avec son homologue russe en Arabie Saoudite, en présence du prince Mohammed ben Salmane, témoigne de « la reconnaissance croissante au niveau international du statut de l’Arabie Saoudite en tant que pays leader sur la scène politique et économique mondiale », soulignant son rôle historique dans le soutien à la stabilité internationale grâce à une stratégie diplomatique alliant sagesse et influence.

Sous la direction du roi Salmane ben Abdulaziz et du prince héritier Mohammed ben Salmane, l’Arabie Saoudite a renforcé sa position en tant que médiateur actif dans la résolution des conflits internationaux, grâce à sa politique équilibrée et ses relations stratégiques avec divers pays. Cette rencontre met en évidence la confiance que les grandes puissances mondiales accordent au royaume en tant que partenaire stratégique influent sur les grandes questions internationales.

Plus tôt, la Maison Blanche avait annoncé que Trump avait eu un entretien téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui « veut la paix », selon Trump. Le président américain a déclaré qu’il était « peu pratique » d’accorder l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, un point de friction majeur dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie.

De son côté, le président ukrainien Zelensky a également discuté mercredi avec Trump des « opportunités de paix en Ukraine », après l’appel téléphonique de Trump avec le président russe Vladimir Poutine. Zelensky a décrit la conversation comme « longue » et « très substantielle » et a exprimé l’espoir que Washington puisse « pousser la Russie et Poutine vers la paix ». Il a précisé que la discussion avait porté sur des aspects « diplomatiques, militaires et économiques ».

Andrei Yermak, le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, a rapporté que Trump avait dit à Zelensky qu’il était « très déterminé à déployer tous les efforts nécessaires pour mettre fin à la guerre que la Russie mène contre l’Ukraine ». Yermak a ajouté que les deux présidents avaient convenu de mettre en place des équipes de travail des deux pays afin de parvenir à un accord de paix, avec un projet de rencontre bilatérale entre Zelensky et Trump. Les équipes commenceront à se réunir quotidiennement après la Conférence sur le climat de Munich à la fin de la semaine. Cependant, Yermak a souligné que l’Ukraine reste opposée à toute concession concernant son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Zelensky a réaffirmé que « cette guerre doit se terminer par une paix juste », selon Yermak.