«Tournoi de Rio» : Zverev éliminé par le 86e mondial !

L’Argentin Francisco Comisana a créé la surprise en éliminant son adversaire Alexander Zverev, 2e mondial et finaliste de l’Open d’Australie, en quarts de finale du tournoi de Rio de tennis, en le battant 4-6, 6-3, 6-4 dans la soirée de vendredi. Cela constitue la plus grande victoire de sa carrière jusqu’à présent.



Comisana, classé 86e mondial, avait déjà connu un grand succès lors de sa première participation aux tournois du Grand Chelem l’année dernière, lorsqu’il avait battu le 6e mondial Andreï Roublev au premier tour de Wimbledon.



La victoire de Comisana (24 ans) à Rio de Janeiro est son premier succès contre un adversaire du Top 5.



« Je me répétais toute la partie (c’est génial d’être en vie). J’ai pris plaisir à tout le match », a déclaré Comisana après la rencontre.



Le joueur allemand Zverev a réalisé trois aces pour remporter le premier set, mais Comisana a résisté et a profité de deux occasions pour briser son service dans le deuxième set.



Zverev a eu des difficultés sur son service dans le set décisif, commettant trois doubles fautes, permettant ainsi à Comisana de s’imposer.



L’Argentin a déclaré : « Je pense que cette victoire est le fruit de tout le travail acharné que j’ai fourni pour arriver jusqu’ici. Je dois être reconnaissant pour ce moment et je vais en profiter. »



Comisana affrontera le Français Alexandre Muller en demi-finale samedi.