Tourisme – MSC Croisières choisit Drew Barrymore comme marraine de son nouveau fleuron MSC World America

MSC Croisières, la troisième compagnie de croisières au monde, annonce que Drew Barrymore sera la marraine de son nouveau fleuron MSC World America basé aux USA.

Drew Barrymore coupera le ruban et déclenchera le traditionnel lâché de bouteille de champagne sur la proue du navire aux côtés d’Orlando Bloom, qui partage avec elle l’affiche de la campagne « Lets Holiday » de la compagnie lancée pendant la finale du championnat de Football Américain, début février.



La cérémonie de baptême de MSC World America se tiendra dans la soirée du mercredi 9 avril, au nouveau terminal de croisières MSC à PortMiami, qui sera le plus grand au monde.

« Lorsque MSC Croisières m’a demandé d’être la marraine de MSC World America, j’ai immédiatement dit oui », a déclaré Drew Barrymore, actrice et animatrice du Drew Barrymore Show. « J’adore voyager – cela nourrit mon âme – et faire partie de quelque chose qui aide les gens à partir pour des aventures incroyables est tout simplement extraordinaire. Les croisières ont quelque chose de magique ; elles permettent de découvrir le monde d’une manière amusante et inattendue. Et c’est un honneur pour moi de pouvoir baptiser MSC World America et de souhaiter au navire tous mes vœux de bonheur ».



« En tant qu’entreprise familiale avec plus de 300 ans d’héritage maritime, ces événements ont une signification spéciale et personnelle pour nous. Nous apprécions l’importante tradition maritime selon laquelle notre marraine brise une bouteille de champagne sur la coque et nomme officiellement le navire, lui apportant chance et protection », a déclaré Suzanne Salas, Vice-Président Senior Marketing, E-Commerce et Ventes de MSC Croisières USA. « Drew Barrymore est la marraine idéale pour MSC World America, et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec elle pour cette campagne. Elle incarne parfaitement notre marque, avec son style exquis et sa grâce, et sa passion pour le confort et l’aventure que l’on trouve en voyageant. »

Cérémonie de baptême et croisière inaugurale

La cérémonie de baptême de MSC World America réunira la presse internationale, des partenaires et des agents en voyage venus des 4 coins du monde. Ils profiteront d’un dîner de gala et de divertissements exclusifs, ainsi que de la possibilité de découvrir tout ce que le navire a à offrir. Après la cérémonie, MSC World America partira pour une croisière de 3 nuits vers Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’île privée de MSC Croisières aux Bahamas, que Drew Barrymore et Orlando Bloom visitent dans la campagne « Let’s Holiday ».



Lors de l’escale du navire à Ocean Cay, la Fondation MSC organisera une cérémonie d’inauguration de son nouveau Centre de Conservation Marine. Ce centre servira de base aux scientifiques et aux étudiants impliqués dans le programme Super Coral de la Fondation, et permettra aux passagers d’en savoir plus sur la mission du programme qui consiste à restaurer les récifs coralliens affectés par le changement climatique.