« The Amateur » : Hugh Jackman et Rami Malek au cœur d’un thriller d’espionnage haletant

L’année 2025 s’annonce intense pour les amateurs de thrillers d’espionnage ! Hugh Jackman et Rami Malek s’apprêtent à enflammer les écrans avec « The Amateur », un film mêlant vengeance personnelle et jeux de pouvoir internationaux. Réalisé par James Hawes, ce long-métrage, inspiré d’un roman de Robert Littell, nous plonge dans une quête implacable de justice où un homme ordinaire se transforme en redoutable justicier. Sortie en salle prévue le 9 avril 2025.

Un thriller palpitant dans l’univers des services secrets

Dans « The Amateur », Hugh Jackman incarne Charlie Heller, un cryptographe de la CIA dont la vie bascule après la mort tragique de sa femme dans une attaque terroriste à Londres. Lorsqu’il découvre que ses supérieurs refusent d’agir pour des raisons politiques, il décide de prendre les choses en main. Déterminé à venger sa femme, il fait chanter l’agence pour recevoir un entraînement digne d’un agent de terrain et traquer lui-même les responsables à travers le monde.

Le film rappelle des œuvres cultes comme « Jason Bourne », « Taken » ou encore « John Wick », où un personnage brisé se lance dans une quête de vengeance sans retour. Loin d’être un simple film d’action, « The Amateur » explore les tensions géopolitiques, les manipulations au sein des agences d’espionnage et la transformation psychologique de son héros.

Un casting d’exception pour une intrigue haletante

Autour de Hugh Jackman, on retrouve un casting prestigieux avec Rami Malek, qui incarne un mystérieux allié ou ennemi potentiel. Rachel Brosnahan et Caitríona Balfe jouent des rôles-clés dans cet univers où les apparences sont souvent trompeuses. Laurence Fishburne complète cette distribution impressionnante, ajoutant une touche d’intensité dramatique.

Rami Malek, qui s’illustre ici en co-producteur, continue d’explorer des rôles complexes et puissants, dans la lignée de « Bohemian Rhapsody » et « Mr. Robot ». Sa présence apporte une dimension psychologique forte, renforçant l’immersion du spectateur dans un monde d’espions, de trahisons et de secrets.