Surendettement en France : les demandes augmentent, comment éviter de tomber dans la spirale des dettes ?

Le nombre de demandes de surendettement en France augmente, atteignant une hausse de 10,2 % entre janvier et octobre 2026. Les ménages face à des difficultés financières doivent agir rapidement pour éviter une aggravation, en analysant leurs dépenses et en cherchant un accompagnement gratuit auprès des structures comme les Points conseil budget et la Banque de France.

Le nombre de dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque de France continue de progresser. Entre janvier et octobre 2026, les dépôts ont augmenté de 10,2 % par rapport à la même période de 2025. Face aux difficultés financières, plusieurs solutions existent pour éviter l’accumulation des dettes et retrouver un équilibre budgétaire avant que la situation ne devienne ingérable.

Les difficultés financières touchent des ménages aux profils variés, confrontés à une accumulation de charges, de crédits ou de factures impayées. Selon le baromètre de l’inclusion financière publié le 12 novembre par la Banque de France, les dépôts de dossiers de surendettement ont progressé de 10,2 % sur les dix premiers mois de 2026. Pour le seul mois d’octobre, la hausse atteint 4,3 % sur un an. Ces chiffres témoignent d’une augmentation du recours à la procédure, sans permettre de déterminer précisément le nombre total de personnes en situation de surendettement ni les causes individuelles de leurs difficultés.

Le surendettement peut résulter de plusieurs facteurs : perte d’emploi, séparation, maladie, baisse de revenus ou accumulation de crédits. Dans certains cas, les difficultés apparaissent progressivement, lorsque les mensualités deviennent trop importantes par rapport aux ressources disponibles. Les découverts bancaires répétés, les prélèvements rejetés et les retards de paiement constituent autant de signaux d’alerte. Un ménage peut également commencer à rencontrer des problèmes lorsqu’il contracte un nouvel emprunt pour rembourser des dettes précédentes. Cette pratique risque d’aggraver la situation en augmentant les sommes à rembourser.

Les premiers réflexes pour reprendre le contrôle de son budget

Avant que les difficultés ne deviennent insurmontables, il est essentiel de dresser un état précis de sa situation financière. Cette démarche consiste à recenser l’ensemble des revenus, des charges fixes, des crédits en cours et des factures restant à payer. Le loyer, l’énergie, les assurances, les dépenses alimentaires et les remboursements doivent être examinés afin de déterminer le montant réellement disponible chaque mois. Il faut également anticiper les dépenses occasionnelles, comme certaines factures annuelles ou les réparations imprévues, qui peuvent déséquilibrer un budget déjà fragile.

L’accumulation de petites mensualités peut masquer une charge financière importante. Trois remboursements de 80, 120 et 150 euros représentent ainsi 350 euros par mois. Si une facture exceptionnelle de 240 euros doit être réglée simultanément, le montant total atteint 590 euros. Cette situation montre l’importance d’évaluer les engagements dans leur ensemble plutôt que séparément. Lorsque les ressources ne permettent plus de couvrir les dépenses essentielles, il peut être utile de contacter rapidement les créanciers pour examiner les possibilités d’aménagement des échéances, sans attendre l’accumulation des impayés.

Des dispositifs gratuits pour accompagner les ménages

En France, plusieurs structures proposent un accompagnement gratuit aux personnes rencontrant des difficultés budgétaires. Les Points conseil budget permettent notamment de bénéficier d’un diagnostic personnalisé et confidentiel. Leurs intervenants peuvent aider à identifier les dépenses prioritaires, à vérifier l’accès à certaines aides sociales et à préparer des échanges avec les créanciers. Les centres communaux d’action sociale constituent également des interlocuteurs utiles pour orienter les ménages vers les dispositifs adaptés à leur situation.

La Banque de France joue un rôle central dans le traitement du surendettement. Les particuliers peuvent obtenir des renseignements au 34 14 et accéder aux informations nécessaires pour constituer un dossier. La procédure est gratuite et destinée aux personnes qui ne parviennent plus à faire face à leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le dépôt d’un dossier ne garantit toutefois pas automatiquement son acceptation. La commission de surendettement examine la situation financière du demandeur afin de déterminer si les conditions légales sont réunies et quelles mesures peuvent être envisagées.

Que se passe-t-il lorsqu’un dossier de surendettement est accepté ?

Lorsqu’un dossier est déclaré recevable, la commission peut rechercher des solutions adaptées à la capacité de remboursement du ménage. Selon les situations, celles-ci peuvent comprendre un rééchelonnement des dettes, une réduction de certains taux d’intérêt ou d’autres mesures destinées à rendre les remboursements supportables. Dans les situations les plus difficiles, lorsqu’aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée, une procédure de rétablissement personnel peut être envisagée. Elle peut conduire à l’effacement de certaines dettes, sous réserve des conditions prévues par la loi.

Toutes les dettes ne peuvent cependant pas être effacées. Certaines obligations, notamment les pensions alimentaires et les amendes pénales, font l’objet de règles particulières. Par ailleurs, le dépôt d’un dossier entraîne une inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, selon les modalités réglementaires applicables. Il est donc important de bien comprendre les conséquences de la procédure avant de s’engager. Un accompagnement spécialisé peut aider à préparer les justificatifs et à identifier les solutions les plus adaptées.

Ne pas attendre l’urgence pour demander de l’aide

L’une des principales difficultés du surendettement réside dans le retard avec lequel certaines personnes sollicitent un accompagnement. La crainte du jugement, la complexité administrative ou l’espoir d’une amélioration rapide peuvent conduire à repousser les démarches. Pourtant, agir dès les premiers incidents de paiement permet souvent de disposer de davantage de possibilités pour négocier un échéancier, ajuster certaines dépenses ou mobiliser des aides. La prévention reste particulièrement importante lorsque les difficultés sont encore temporaires.

La progression des dossiers enregistrée en 2026 rappelle l’importance de l’accompagnement budgétaire et de l’accès à l’information financière. Le surendettement ne se résume pas à une mauvaise gestion individuelle : il peut aussi résulter d’événements imprévus qui bouleversent durablement l’équilibre d’un foyer. Pour les ménages concernés, la priorité consiste à établir un diagnostic réaliste, à éviter de multiplier les emprunts et à solliciter rapidement les organismes compétents. Des solutions existent, mais leur efficacité dépend souvent de la rapidité avec laquelle les difficultés sont prises en charge.