Mobilité urbaine : la plateforme Lady’s, VTC réservée aux femmes, démarre en région parisienne

Une nouvelle application de VTC exclusivement destinée aux femmes est lancée lundi en Île-de-France. Baptisée Lady’s, la start-up française propose un service assuré uniquement par des conductrices pour des passagères, avec l’ambition affichée de renforcer le sentiment de sécurité lors des déplacements.

Fondée par trois jeunes entrepreneurs, l’entreprise entame son activité avec un réseau initial d’une cinquantaine de conductrices et un nombre limité d’utilisatrices afin de maîtriser les délais d’attente. Le modèle repose sur une commission annoncée comme inférieure à celle de certains acteurs dominants du secteur, et sur une promesse de flexibilité et de meilleures conditions de rémunération pour les chauffeurs.

Un marché déjà en mutation

L’initiative s’inscrit dans un contexte où les préoccupations liées à la sûreté des passagères restent fortes. Selon des enquêtes récentes, une majorité de femmes disent avoir déjà éprouvé un malaise lors d’un trajet en VTC. Plusieurs plateformes ont ainsi développé des options permettant de choisir une conductrice ou renforcé leurs dispositifs technologiques.

Lady’s entend se distinguer par un positionnement intégralement féminin et par des procédures de vérification d’identité, ainsi qu’un système de retours d’expérience. Après une phase de test de deux semaines, la société envisage un déploiement progressif dans d’autres grandes villes, sous réserve de consolider son implantation francilienne.