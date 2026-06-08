Démographie : la population française pourrait atteindre un pic en 2037 avant de reculer, selon l’Insee

La population française devrait continuer de progresser au cours de la prochaine décennie avant d’amorcer un déclin durable. Dans ses nouvelles projections démographiques publiées ce lundi, l’Insee estime que la France pourrait atteindre un maximum de 69,8 millions d’habitants en 2037, contre environ 69,1 millions aujourd’hui.

Selon le scénario central retenu par l’institut statistique, cette croissance démographique reposerait essentiellement sur le solde migratoire, alors que le solde naturel, c’est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, est désormais devenu négatif.

Une baisse progressive à partir de 2037

Après avoir atteint son point culminant, la population française commencerait à diminuer progressivement. L’Insee estime qu’elle pourrait retomber à 65,9 millions d’habitants en 2070, un niveau comparable à celui observé au milieu des années 2010.

Cette évolution s’explique notamment par la poursuite de la baisse de la natalité. L’institut anticipe une fécondité qui passerait de 1,56 enfant par femme en 2025 à 1,45 en 2028 avant de se stabiliser à ce niveau pour les décennies suivantes.

L’immigration, principal moteur de croissance

Dans ce scénario, le solde migratoire demeurerait positif avec environ 150 000 personnes supplémentaires chaque année, soit une tendance proche de celle observée au cours des dix dernières années.

Toutefois, à partir de la fin des années 2030, ces arrivées ne suffiraient plus à compenser le déficit naturel provoqué par le vieillissement de la population et le recul durable du nombre de naissances.

Un vieillissement devenu inévitable

Si la diminution de la population reste une projection, le vieillissement démographique apparaît en revanche comme une certitude pour l’Insee. Les progrès de l’espérance de vie et l’arrivée des générations nombreuses du baby-boom à des âges avancés devraient profondément modifier la structure de la population.

Les plus de 65 ans représenteraient ainsi près d’un tiers des habitants en 2070, contre environ 22 % aujourd’hui. À cette échéance, ils seraient deux fois plus nombreux que les moins de 20 ans.

Une forte progression des plus de 80 ans

Cette évolution sera principalement portée par l’augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 80 ans. Leur poids dans la population devrait fortement progresser au cours des prochaines décennies.

L’Insee estime également que le nombre de centenaires pourrait être multiplié par plus de quatre, passant d’environ 37 000 aujourd’hui à près de 160 000 en 2070.

Des défis majeurs pour les politiques publiques

Ces projections soulignent les défis auxquels la France devra faire face dans les années à venir. Retraites, santé, dépendance, logement ou encore organisation des services publics seront directement concernés par cette transformation démographique.

Pour l’Insee, ces travaux n’ont pas vocation à prédire l’avenir avec certitude mais à éclairer les décideurs publics sur les grandes tendances susceptibles de façonner la société française au cours des prochaines décennies.