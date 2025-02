Serge Lasvignes, ancien président du Centre Pompidou, est décédé à 70 ans

L’ancien président du Centre Pompidou, Serge Lasvignes, est décédé à l’âge de 70 ans des suites d’une longue maladie. Haut fonctionnaire et énarque, il avait dirigé l’institution parisienne de 2015 à 2021, avant de prendre la présidence de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Sa disparition a suscité de nombreuses réactions dans le monde de la culture et au sein de l’administration, où il était reconnu pour son engagement et son sens du dialogue.

Nommé à la tête du Centre Pompidou en 2015, sa désignation avait surpris les milieux culturels, lui qui n’avait jamais exercé de responsabilités dans ce domaine. Pourtant, il a su marquer l’institution de son empreinte en impulsant des projets ambitieux, notamment la réouverture de l’entrée de la Bibliothèque publique d’information (Bpi) et le lancement du Centre Pompidou Francilien à Massy, dont l’ouverture est prévue pour 2026. Il a également piloté l’extension de l’institution à l’international, avec des implantations à Shanghai et Malaga.

Son mandat a été marqué par une volonté d’ouvrir le Centre Pompidou à un large public et de réaffirmer son rôle de lieu de culture et de débat. Il a notamment soutenu l’opération « 40 projets en région » pour célébrer les 40 ans du musée en 2017 et amorcé le vaste chantier de rénovation du bâtiment historique de Beaubourg, qui fermera ses portes à l’automne pour cinq ans de travaux.

De nombreux hommages lui ont été rendus. Laurent Le Bon, son successeur à la présidence du Centre Pompidou, a salué « un homme visionnaire, passionné et respecté », tandis que la ministre de la Culture Rachida Dati a souligné son « engagement au service de l’État et de la culture ». Son départ laisse un vide au sein d’une institution en pleine mutation, alors que se profile la fermeture temporaire du Centre Pompidou pour rénovation.