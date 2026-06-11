20 ans de prison pour Patrick Bruel ? L’avocate de victimes y croit

Patrick Bruel a été remis en liberté dans la nuit après une audience devant un juge des libertés et de la détention. Son placement en détention provisoire avait été requis, mais le chanteur a finalement été placé sous contrôle judiciaire. Il reste donc libre à ce stade de la procédure, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte autour des faits dénoncés. Mais il pourrait risquer gros selon Corinne Herrmann, avocate de plusieurs victimes présumées, dont Flavie Flament. Cette dernière a indiqué ce matin sur BFMTV que d’autres plaintes pourraient être déposées dans les prochains jours.

D’après elle, la situation judiciaire du chanteur pouvait encore évoluer si de nouveaux éléments ou de nouvelles plaintes venaient s’ajouter au dossier. Interrogée sur le risque pénal encouru par Patrick Bruel, Corinne Herrmann a affirmé qu’il « risque la peine maximale ».

Elle a expliqué que l’existence de plusieurs faits, s’ils étaient maintenus et si le chanteur était renvoyé devant une cour d’assises pour l’ensemble de ces faits, pourrait constituer une circonstance aggravante.

Le seuil des 20 ans de prison évoqué

L’avocate a évoqué une peine pouvant être supérieure à 20 ans de prison. Selon elle, lorsque plusieurs faits de viol sont retenus dans une même procédure, la répétition des faits peut peser lourdement dans l’appréciation de la peine encourue.

Pour rappel, Patrick Bruel a été mis en examen pour des faits dénoncés par quatre femmes. Pour quatre autres affaires, il a été placé sous le statut de témoin assisté. Un autre fait a été écarté.