L'encéphalite, inflammation du cerveau, peut résulter d'infections virales ou de réponses auto-immunes, nécessitant une prise en charge rapide pour éviter des lésions neurologiques. Les symptômes incluent fièvre, confusion et convulsions. Le traitement varie selon l'origine, et le pronostic dépend de la gravité initiale et de la rapidité d'intervention.

Fièvre, maux de tête, confusion, troubles du comportement ou convulsions : ces symptômes peuvent parfois révéler une encéphalite, une inflammation du cerveau qui nécessite une prise en charge médicale rapide. Certaines formes sont provoquées par des infections virales, notamment le virus de l’herpès, tandis que d’autres résultent d’un dérèglement du système immunitaire. Dans les cas les plus graves, la maladie peut entraîner des lésions neurologiques importantes.

L’encéphalite correspond à une inflammation du tissu cérébral. Elle peut être provoquée par différents agents infectieux, principalement des virus, ou par une réaction auto-immune au cours de laquelle le système immunitaire s’attaque anormalement à certaines structures du cerveau. Parmi les causes infectieuses figure notamment le virus herpes simplex, responsable habituellement de l’herpès, qui peut dans de rares circonstances atteindre le système nerveux central. D’autres virus, dont certains transmis par des moustiques ou des tiques, peuvent également être impliqués. La maladie reste relativement rare, mais sa gravité potentielle impose une prise en charge rapide lorsqu’elle est suspectée.

Des troubles neurologiques qui doivent immédiatement alerter

Les premiers symptômes peuvent ressembler à ceux d’une infection virale classique : fièvre, fatigue, maux de tête ou douleurs musculaires. Mais l’apparition de manifestations neurologiques change considérablement la situation. Une personne peut devenir confuse, tenir des propos incohérents, présenter des troubles inhabituels du comportement ou éprouver des difficultés à se souvenir d’événements récents. Des convulsions, une somnolence importante ou une diminution de la conscience peuvent également survenir. Selon les régions cérébrales touchées, des troubles de la parole, de la coordination ou des mouvements peuvent apparaître. Ces symptômes ne sont pas spécifiques à l’encéphalite, mais leur association avec un syndrome infectieux constitue un signal d’alerte majeur.

Le diagnostic nécessite généralement une hospitalisation. Les médecins réalisent notamment une IRM cérébrale, des analyses sanguines et, lorsque cela est possible, une ponction lombaire afin d’étudier le liquide céphalorachidien. Des analyses moléculaires permettent de rechercher certains virus, tandis qu’un électroencéphalogramme peut mettre en évidence des anomalies de l’activité électrique cérébrale. Lorsqu’une encéphalite herpétique est suspectée, un traitement antiviral peut être commencé immédiatement sans attendre la confirmation définitive du laboratoire, car le délai de prise en charge influence fortement le pronostic.

Des traitements différents selon l’origine de l’inflammation

Le traitement dépend de la cause identifiée. Dans les encéphalites provoquées par le virus herpes simplex, l’aciclovir administré par voie intraveineuse constitue le traitement de référence. D’autres infections virales ne disposent pas toujours d’un antiviral spécifique et nécessitent principalement une prise en charge de soutien. Lorsque l’encéphalite est d’origine auto-immune, des traitements destinés à contrôler la réponse immunitaire peuvent être proposés, notamment des corticoïdes, des immunoglobulines ou des échanges plasmatiques. Les formes sévères peuvent nécessiter une admission en réanimation, particulièrement lorsque la respiration, la conscience ou le contrôle des convulsions sont perturbés.

L’évolution est très variable. Certains patients récupèrent sans séquelles importantes, tandis que d’autres conservent des difficultés de mémoire, de concentration, des troubles du comportement ou des crises d’épilepsie. La récupération neurologique peut nécessiter plusieurs mois de rééducation et un accompagnement spécialisé. Le pronostic dépend notamment de la cause, de la gravité initiale, des régions cérébrales touchées et de la rapidité du traitement. Les encéphalites auto-immunes, dont certaines sont liées à des anticorps dirigés contre des récepteurs neuronaux, constituent également un domaine de recherche important.

Une fièvre ou un mal de tête isolé ne signifie évidemment pas qu’une personne souffre d’une encéphalite. En revanche, une confusion brutale, une crise convulsive, des troubles du comportement soudains ou une altération de la conscience nécessitent une évaluation médicale urgente, particulièrement lorsqu’ils s’accompagnent de fièvre. Dans ces situations, il faut contacter le 15 ou le 112. L’encéphalite rappelle qu’une infection peut parfois dépasser les organes habituellement concernés et atteindre directement le cerveau, avec des conséquences potentiellement graves.