SANTÉ – Étude: Les mères sont plus enclines à croire que les enfants ressemblent à leurs pères

Le site « Psychology Today » a rapporté qu’une étude récente a examiné la tendance de la plupart des mères à croire que leurs enfants ressemblent à leur père.

Il a ajouté que la femme peut être certaine que l’enfant est le sien grâce au processus de grossesse et d’accouchement, tandis que l’homme ne le peut pas. En d’autres termes, il existe toujours une possibilité qu’un autre homme soit le véritable père biologique.

La ressemblance physique est l’une des sources sur lesquelles un homme s’appuie pour déterminer la probabilité qu’il soit le père biologique de l’enfant. Les études ont montré que les pères qui estiment que leurs enfants leur ressemblent sont plus enclins à s’attacher à eux en passant plus de temps avec eux et en leur fournissant davantage de soins.

Une étude publiée dans la revue scientifique « Evolution and Human Behavior » a révélé que la plupart des mères ont tendance à dire que l’enfant ressemble à son père afin d’attirer son amour et son attention.

L’étude s’est appuyée sur une expérience pratique menée auprès de 230 femmes dans une clinique de gynécologie et d’obstétrique. On leur a distribué un questionnaire, puis elles ont été invitées à passer une échographie fœtale. Ensuite, des images des fœtus leur ont été présentées et on leur a posé la question suivante : « À qui pensez-vous que le fœtus ressemble ? ».

Le résultat a montré que les pères étaient plus enclins à dire que le fœtus leur ressemblait, avec un taux de 49 %, tandis que 51 % ont déclaré que le fœtus ressemblait à la mère.

Cependant, les mères étaient nettement plus enclines à dire que le fœtus ressemblait au père plutôt qu’à elles-mêmes. En effet, 26 % des femmes ont déclaré que le fœtus leur ressemblait, tandis que 74 % ont affirmé qu’il ressemblait au père.