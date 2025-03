SANTÉ – Cinq idées reçues sur la consommation de protéines et le développement musculaire

Les protéines sont un élément nutritionnel essentiel et vital au bon fonctionnement de l’organisme, constituant un pilier fondamental de la santé humaine. Cependant, certaines croyances répandues à leur sujet ne reposent sur aucun fondement scientifique.

Une mauvaise information sur la consommation de protéines peut déséquilibrer l’alimentation et entraîner des effets négatifs sur la santé. Combattre les idées reçues permet de faire des choix alimentaires éclairés, en accord avec ses objectifs de forme physique et de bien-être général.

Voici une sélection d’idées fausses sur les protéines, selon le site The Health Site :

Consommer des protéines entraîne automatiquement une prise de masse musculaire

Le corps utilise une petite quantité de protéines pour la synthèse musculaire. Les protéines sont utiles pour maintenir et réparer les muscles, mais le développement musculaire nécessite aussi un apport calorique suffisant, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Les protéines seules ne suffisent pas à faire croître la masse musculaire.

Un régime riche en protéines nuit aux reins

Un régime riche en protéines n’endommage pas les reins chez les personnes en bonne santé, car les reins peuvent s’adapter à différents niveaux de consommation protéique. En revanche, les personnes souffrant de problèmes rénaux doivent consommer des protéines avec modération et sous contrôle médical.

Les protéines animales sont supérieures aux protéines végétales.

Les protéines végétales sont plus riches en fibres et contiennent moins de graisses saturées, ce qui est bénéfique pour la santé. Bien qu’elles ne contiennent pas toutes les acides aminés essentiels à l’inverse des protéines animales, une alimentation végétale variée peut fournir tous les acides aminés nécessaires à l’organisme.

De plus, les protéines végétales contiennent des composés bioactifs et des antioxydants offrant des bienfaits importants pour la santé.

Il faut consommer des protéines immédiatement après l’exercice physique.

Des études montrent que le moment de consommation des protéines a un effet limité sur la croissance musculaire, comparé à une répartition équilibrée des apports tout au long de la journée. Mieux vaut donc privilégier une consommation régulière et équilibrée de protéines plutôt qu’un apport massif juste après l’effort.

Cela dit, une consommation post-entraînement peut néanmoins faciliter la réparation musculaire et contribuer à leur développement.

Les jeunes ont besoin de plus de protéines que les personnes âgées.

C’est en réalité l’inverse : avec l’âge, la capacité des muscles à synthétiser les protéines diminue, ce qui rend les besoins en protéines plus importants chez les seniors. Un apport insuffisant peut accélérer la perte musculaire et nuire au métabolisme.

En résumé, comprendre le rôle réel des protéines permet d’optimiser ses choix alimentaires et d’adapter ses apports à son âge, à son mode de vie et à ses objectifs.