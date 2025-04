Salon international du livre d’Abou Dhabi: une célébration mondiale de la littérature

La 34ᵉ édition du Salon international du livre d’Abou Dhabi débutera le 26 avril au centre d’exposition ADNEC dans la capitale des Émirats arabes unis, et se poursuivra jusqu’au 5 mai. Environ 500 éditeurs issus de 92 pays arabes et étrangers y prendront part, dont certains participent pour la première fois, comme la Thaïlande, le Turkménistan, la Bosnie-Herzégovine, le Mexique et le Brésil.

Détails de la 34ᵉ édition du Salon international du livre d’Abou Dhabi

L’événement est organisé par le Centre de la langue arabe d’Abou Dhabi, sous le slogan :

« Une société du savoir… La connaissance de la société. »

Des milliers de titres y seront présentés par les maisons d’édition participantes, accompagnés de tables rondes avec des auteurs renommés du monde arabe et occidental, d’ateliers pour enfants et jeunes afin de renforcer leurs compétences en lecture et en écriture, ainsi que d’une plateforme de coopération entre éditeurs, établissements éducatifs et institutions culturelles.

Le programme inclut également des animations quotidiennes pour les créateurs dans les domaines de l’écriture, de la traduction et du design visuel, ainsi que des séances de dédicaces de livres et de nouvelles parutions.

Cette année, le salon rend un hommage particulier à l’ouvrage « Les Mille et Une Nuits », à travers une série de conférences et de débats en arabe et en anglais, avec la participation de chercheurs et traducteurs spécialisés, mettant en valeur ce monument du patrimoine narratif arabe.

Le salon accueillera seize personnalités parmi les plus influentes du monde littéraire arabe et international, dont :

Conn Iggulden, célèbre romancier historique britannique,

Deepak Chopra, médecin américano-indien et professeur à l’université de Californie, auteur de plus de 95 ouvrages,

Osama Al Muslim, romancier saoudien très populaire dans le monde arabe,

Waciny Laredj, écrivain algérien reconnu qui reviendra sur son parcours créatif,

Et l’architecte jordanien Sahl El Hiyari, dont les œuvres ont été exposées dans des événements prestigieux comme la Biennale de Venise (2021) et « L’Art du design arabe aujourd’hui » (2024) organisé par les Musées du Qatar.

Ce rendez-vous culturel promet d’être un carrefour de rencontres, de savoirs et de dialogues entre les cultures.