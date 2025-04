Rouen : surpris en train de voler une moto, il tente de se cacher sous une voiture

Une scène digne d’un film de série B s’est déroulée en plein cœur de Rouen, dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 avril 2025. Vers 4h20 du matin, des policiers en patrouille repèrent deux individus au comportement suspect sur la place du Vieux-Marché. L’un pousse à pied une moto de 125 cm³, l’autre l’accompagne en trottinette. Tous deux paraissent particulièrement nerveux. À la vue des policiers, les deux hommes prennent immédiatement la fuite. L’un part dans une direction, l’autre — un homme de 36 ans sans domicile fixe — s’échappe à pied vers le boulevard des Belges. La police n’a pas longtemps à chercher : elle le retrouve dissimulé… sous une voiture en stationnement.

Sous l’emprise de stupéfiants, en possession d’un coupe-boulons

Lors de son interpellation, les agents découvrent sur le trentenaire des seringues, confirmant qu’il était sous l’emprise de stupéfiants, ainsi qu’un coupe-boulons. Un outil qui, selon lui, ne servait qu’à « entrer dans des squats ». Les policiers en doutent : la direction de la moto qu’il poussait a été forcée et il n’en est pas le propriétaire. Le suspect a été conduit à l’hôtel de police et placé en garde à vue. La moto n’était pas encore signalée volée au moment des faits, mais l’enquête se poursuit. Quant au deuxième homme, il a pris la fuite et n’a pas été retrouvé.