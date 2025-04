Retraites : la Cour des comptes dénonce un système inéquitable et propose de s’inspirer de l’Europe

Dans son second rapport rendu ce jeudi, la Cour des comptes tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur l’équité du système de retraites français. Si elle salue l’augmentation du taux d’emploi liée aux dernières réformes, elle pointe de lourdes injustices, notamment pour les ouvriers, les femmes et les personnes en mauvaise santé.

Des inégalités persistantes malgré les réformes

Selon le rapport, le recul de l’âge de départ à la retraite a eu pour effet de prolonger le temps passé « ni en emploi, ni en retraite », en particulier pour les populations les plus fragiles. Le dispositif de départ anticipé pour carrières longues profite surtout aux pensions moyennes, laissant de côté les plus modestes. L’espérance de vie, elle, reste inégalitaire : à 65 ans, un cadre vit en moyenne trois ans de plus qu’un ouvrier. Pour Pierre Moscovici, président de la Cour, « l’équité à l’intérieur d’une même génération n’est pas garantie », et le pilotage du système devrait tenir compte de l’âge de vie restante à la retraite, afin d’instaurer plus de justice entre catégories sociales.

Une indexation à revoir et des pistes européennes à explorer

Autre point de friction : l’indexation des pensions sur l’inflation, jugée peu soutenable à long terme. La Cour suggère plutôt un alignement sur l’évolution des salaires, comme c’est déjà le cas en Italie ou en Allemagne, où des mécanismes d’ajustement automatiques permettent une gestion plus souple et plus durable du système.

Enfin, le rapport met en garde contre toute hausse brutale des cotisations, qui nuirait à la compétitivité et à l’emploi, notamment qualifié. L’impact d’un point supplémentaire sur les cotisations patronales se traduirait par 57 000 suppressions d’emplois en deux ans, selon les simulations du ministère des Finances. La conclusion est claire : pour la Cour des comptes, « le statu quo est impossible ». Un message adressé aux partenaires sociaux actuellement engagés dans une concertation délicate sur l’avenir des retraites.