Que disent les dirigeants participant au sommet arabe d’urgence au Caire ?

La tenue du sommet d’urgence a été décidée à la demande de la Palestine afin d’élaborer un plan alternatif en réponse à la proposition du président américain Donald Trump de déplacer la population de la bande de Gaza vers l’Égypte et la Jordanie et de transformer le territoire en une « Riviera du Moyen-Orient ».

Les dirigeants des pays arabes se sont réunis aujourd’hui, mardi, au Caire, lors d’un « sommet extraordinaire » intitulé « Sommet de la Palestine ». Ils ont affirmé leur rejet du déplacement des Palestiniens, tout en espérant une coopération étroite avec les États-Unis pour parvenir à la paix dans la région.

Le président égyptien

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré que la mémoire humaine restera témoin de ce qui s’est passé dans la bande de Gaza, soulignant que la dernière guerre visait à vider Gaza de ses habitants et à détruire tous les moyens de vie sur place.

Il a ajouté que la région fait face à des défis majeurs qui menacent la sécurité et la stabilité régionales, et que ce sommet se tient à un moment particulièrement complexe.

Sissi a assuré que l’Égypte s’opposera avec force à cette réalité douloureuse vécue par la bande de Gaza, insistant sur le fait que la situation actuelle menace la sécurité nationale arabe.

Il a poursuivi : « J’appelle à soutenir le Fonds pour la reconstruction de Gaza et à participer à la conférence internationale qui se tiendra au Caire. »

Il a également rappelé que « l’accord de paix oblige chaque partie à respecter les frontières » et a demandé un « soutien massif au plan égyptien concernant la bande de Gaza ».

Il a mis en garde contre la poursuite des agressions contre la mosquée Al-Aqsa, affirmant : « Il ne peut y avoir de règlement au Moyen-Orient sans la création d’un État palestinien. »

Il a ajouté : « Le peuple palestinien a donné l’exemple de sa détermination et de sa résilience pour récupérer ses droits. »

Il a poursuivi : « L’Égypte a œuvré pour la paix, le droit et la justice afin de préserver la terre et de respecter la souveraineté des autres, ce qui impose un engagement juridique. Depuis le premier jour de la guerre sur Gaza, nous avons cherché à instaurer un cessez-le-feu et à maintenir la trêve pour une paix durable dans la région entre tous les peuples. »

Il a indiqué que « l’Égypte a travaillé à la formation d’un comité chargé des affaires de Gaza en vue du retour de l’Autorité palestinienne dans la bande ».

Il a conclu : « L’Égypte accueillera une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza le mois prochain, et il est temps d’adopter une voie politique pour une solution juste à la question palestinienne. »

Le secrétaire général de la Ligue arabe

Lors du sommet du Caire, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a déclaré que le thème du sommet était « l’empêchement d’une nouvelle Nakba pour le peuple palestinien », exprimant son rejet de la fermeture de toute fenêtre de paix dans la région et des projets et visions américaines illégales.

Il a affirmé que le déplacement forcé du peuple palestinien était inacceptable, ajoutant que « la fin de l’occupation israélienne est au cœur du problème ».

Il a poursuivi : « Le sommet d’aujourd’hui a pour objectif d’empêcher une nouvelle Nakba pour le peuple palestinien. »

Le secrétaire général de l’ONU

Lors du sommet, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que « le Hamas a commis des attaques horribles le 7 octobre », soulignant qu’« il faut empêcher toute reprise des combats dans la bande de Gaza ».

Il a affirmé que Gaza devait rester une partie intégrante de l’État palestinien et que « le peuple palestinien a le droit de décider de son avenir et de vivre dans sa patrie dans le cadre d’une solution à deux États ».

Il a demandé une désescalade urgente et l’arrêt de l’expansion des colonies, ajoutant que « Israël doit respecter ses engagements et mettre fin aux violations en Cisjordanie ».

Le roi de Jordanie

Le roi Abdallah II a réaffirmé le soutien de la Jordanie au plan de reconstruction de Gaza, en insistant sur sa présentation aux partenaires internationaux afin d’obtenir un soutien financier.

Lors de son discours au sommet Palestine, il a rejeté « toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, ainsi que l’annexion des terres et la décision israélienne d’interdire l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza ».

Il a également insisté sur la nécessité de maintenir le cessez-le-feu à Gaza et d’assurer sa mise en œuvre complète, ainsi que d’arrêter l’escalade dangereuse en Cisjordanie.

Le président libanais

Le président libanais Joseph Aoun a déclaré que la cause palestinienne nécessitait la force de la logique et de la position, soulignant que « le Liban a appris à ne pas être vulnérable aux ingérences extérieures, même de la part d’amis ou de frères ».

Il a ajouté : « Le Liban a appris à être un pays de rencontre et non un champ de bataille, pour construire une vie pleine de joie. Aujourd’hui, le Liban revient vers vous.

Il a poursuivi : « Le Liban m’a enseigné que la cause palestinienne est un triple droit : un droit national palestinien, un droit arabe, et un droit humain universel. »

Le président syrien

Le président par intérim Ahmed Al-Sharaa a exhorté la communauté internationale à faire pression sur Israël pour un « retrait immédiat » du sud de la Syrie, estimant que cette incursion constitue « une menace directe » à la sécurité régionale.

Il a déclaré : « Nous appelons la communauté internationale à respecter ses obligations légales et morales en soutenant les droits de la Syrie et en faisant pression sur Israël pour un retrait immédiat du sud syrien. »

Le président palestinien

Le président palestinien Mahmoud Abbas a salué « le plan égypto-palestino-arabe pour la reconstruction de Gaza tout en maintenant les Palestiniens sur leur terre, sans déplacement forcé ».

Il a ajouté : « Notre vision est que l’Autorité palestinienne prenne en charge la gestion de Gaza, y compris la sécurité du territoire par des forces unifiées. »

Le roi de Bahreïn

Le roi de Bahreïn, Hamad ben Issa Al Khalifa, a affirmé que son pays rejetait « toute tentative de déplacement forcé et de colonisation », louant « l’initiative égyptienne concernant la bande de Gaza ».

Il a appelé à « soutenir le plan égyptien qui renforce nos liens fraternels, protège notre sécurité nationale et améliore notre capacité à faire face aux défis, tout en préservant nos acquis en matière de développement ».

Un projet alternatif

Les dirigeants arabes discutent d’un projet alternatif à la proposition de Donald Trump concernant Gaza, alors qu’Israël exige un « désarmement total » du territoire avant d’entamer la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu.

L’initiative de Trump a été largement rejetée par les pays arabes, la Palestine ainsi que de nombreuses nations et organisations internationales. En revanche, elle a été accueillie favorablement par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui a déclaré lundi que « le temps était venu d’offrir aux habitants de Gaza la liberté de partir ».

Le sommet se tient alors que les négociations sur la trêve semblent dans l’impasse, la première phase ayant pris fin sans accord sur la seconde.