Pour les fans de « The Last of Us », une troisième saison en préparation  !

La plateforme mondiale de streaming HBO Max, productrice de la célèbre série « The Last of Us », a annoncé une excellente nouvelle pour ses fans : à la veille de la première du deuxième volet, elle a révélé que la saison 3 est déjà en préparation.

Les créateurs de la série ont publié une courte vidéo promotionnelle pour annoncer le nouveau chapitre de cette œuvre à succès, accompagnée du commentaire : « Cela ne peut pas être pour rien. »

Cette annonce a pris les fans par surprise, d’autant plus que la deuxième saison n’a même pas encore été diffusée. Néanmoins, les producteurs semblent avoir une grande confiance dans le succès de cette suite, puisqu’ils ont confirmé le renouvellement à seulement trois jours de la première du deuxième volet.

Le contenu de la troisième saison reste encore un mystère : on ne sait ni quels événements attendent le public, ni quels acteurs reprendront leurs rôles. Les fans espèrent cependant repérer des indices dans les prochains épisodes de la saison 2.

Les événements de la saison 2 de The Last of Us

Cette nouvelle saison poursuit l’histoire des survivants de l’apocalypse, Joel, sa sœur Tommy (dans la VO, Tommy est le frère de Joel) et Ellie. Cinq ans après les événements de la première saison, Joel et Ellie se retrouvent mêlés à un conflit tendu, dans un monde encore plus dangereux et imprévisible que celui qu’ils ont laissé derrière eux.

Le casting de la saison 2 de The Last of Us

On retrouvera plusieurs visages familiers, mais aussi de nouveaux personnages. Le casting comprend notamment :