POLITIQUE

Retraites : « À 2 000 euros, on vit correctement », la phrase de Roland Lescure qui fait réagir

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Retraites : « À 2 000 euros, on vit correctement », la phrase de Roland Lescure qui fait réagir
Retraites : « À 2 000 euros, on vit correctement », la phrase de Roland Lescure qui fait réagir

Une phrase de Roland Lescure sur les retraites continue de susciter des réactions. Interrogé sur France Inter sur l’effort qui pourrait être demandé aux pensionnés dans le budget 2027, le ministre de l’Économie a estimé qu’« à 2 000 euros, on vit correctement ».

Le gouvernement réfléchit à protéger les pensions les plus modestes tout en demandant un effort aux retraités disposant de revenus supérieurs. Un seuil légèrement supérieur à 2 000 euros par mois figure notamment dans les pistes étudiées pour une éventuelle absence de revalorisation de certaines pensions de base.

« Je ne veux en aucun cas dire qu’au-dessus de 2 000 euros, on est aisé »

Roland Lescure a cependant pris soin de nuancer sa déclaration. Il affirme ne pas vouloir établir une frontière entre riches et pauvres à ce niveau de revenu. « Je ne veux en aucun cas dire qu’au-dessus de 2 000 euros, on est aisé et qu’au-dessous de 2 000 euros, on est pauvre », a-t-il expliqué.

Mais sa formule a rapidement été isolée et commentée dans les médias et sur les réseaux sociaux. Plusieurs intervenants ont notamment rappelé que la situation varie fortement selon qu’un retraité est propriétaire ou locataire, vit seul ou en couple, ou doit financer des dépenses liées à la dépendance.

Le gouvernement n’a pour l’instant pas arrêté définitivement le mécanisme appliqué aux retraites. La phrase de Roland Lescure intervient donc au milieu d’un débat budgétaire encore ouvert, mais elle alimente déjà l’accusation de « déconnexion » formulée par plusieurs de ses opposants.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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Mis à jour le 24/09/2026

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