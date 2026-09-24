Disney+ ouvre la publicité à toutes ses formules, même Premium à 15,99€ par mois

Disney+ élargit la diffusion de publicités à tous ses abonnements, y compris les formules Standard et Premium, tout en garantissant que les films et séries à la demande ne subiront pas de coupures publicitaires. La plateforme introduit des publicités avant ou après les contenus, mais les interruptions pendant les visionnages restent exclues.

Disney+ modifie les règles de ses abonnements en France. La plateforme prévoit désormais que toutes ses formules, y compris Standard et Premium, puissent comporter certains contenus publicitaires. Jusqu’ici, la publicité était surtout associée à l’abonnement le moins cher, vendu 6,99€ par mois. Les clients qui paient 10,99€ ou 15,99€ ne sont toutefois pas destinés à subir des coupures publicitaires au milieu de leurs films et séries à la demande.

Même les abonnés Premium sont désormais concernés

Le changement apparaît dans les nouvelles conditions d’abonnement de Disney+. La plateforme indique désormais que « tous les abonnements peuvent inclure » des promotions et des messages de parrainage, mais également des publicités avant ou après la lecture de certains contenus.

Ces publicités peuvent aussi apparaître sur les chaînes, les programmes diffusés en direct ou en léger différé, les événements spéciaux et certains contenus fournis par des services tiers. Une évolution particulièrement visible depuis que Disney+ développe son offre de programmes en direct, notamment dans le sport.

La plateforme est justement devenue cet été un nouvel acteur important du football français en récupérant, avec DAZN, les droits de diffusion de la Liga. Disney+ diffuse désormais le championnat espagnol et a notamment recruté Claude Makelele et Ludovic Giuly comme consultants⁠.

Pas de coupures au milieu des films pour Standard et Premium

La formulation des nouvelles conditions a provoqué une confusion importante : Disney+ ne transforme pas pour autant ses abonnements Standard et Premium en offres classiques financées par la publicité.

Les deux formules continuent d’être présentées comme permettant de regarder les films et séries à la demande sans interruption publicitaire. La publicité peut en revanche être diffusée avant ou après le programme, tandis que des promotions Disney ou des messages de parrainage peuvent apparaître quelle que soit la formule choisie. Les programmes en direct peuvent également comporter des écrans publicitaires.

Un abonné Premium ne devrait donc pas voir son film interrompu au milieu de la lecture par plusieurs minutes de publicité comme peut l’être un programme regardé avec l’offre Standard avec pub.

Trois abonnements de 6,99€ à 15,99€ par mois

Disney+ commercialise actuellement trois niveaux d’abonnement en France. Standard avec pub coûte 6,99€ par mois. Standard est proposé à 10,99€ par mois, tandis que Premium atteint 15,99€ par mois.

Premium permet notamment de profiter de la 4K Ultra HD et du HDR, du Dolby Atmos sur les contenus compatibles et de quatre lectures simultanées. Standard se limite à la Full HD et à deux écrans simultanés. Les abonnements Standard et Premium permettent également le téléchargement des contenus pour une consultation hors connexion.

Disney+ avait déjà considérablement renforcé son offre française en 2026 avec le sport. La plateforme a notamment récupéré l’intégralité de la Liga pour trois saisons aux côtés de DAZN, après 14 ans de diffusion sur beIN Sports⁠.

Une frontière de plus en plus mince entre abonnement et publicité

Le changement concerne donc surtout la garantie offerte aux abonnés payant les formules les plus coûteuses. Leur abonnement continue de protéger les films et séries à la demande des coupures publicitaires en cours de lecture, mais il n’exclut plus toute présence de publicité ou de contenu promotionnel autour de ces programmes.

Disney+ résume désormais cette règle très clairement dans la présentation de ses offres : « Tous les abonnements incluent des promotions et des messages de parrainage Disney. Tous peuvent également inclure des publicités avant/après la lecture des contenus. »

Une nuance de taille pour les abonnés Premium à 15,99€ par mois : ils continueront à regarder leurs films et séries sans interruption, mais payer le tarif le plus élevé ne signifie désormais plus être totalement à l’abri de la publicité.