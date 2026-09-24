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Le maire d’Évreux contrôlé à 97 km/h en moto au lieu de 50 km/h. Son permis suspendu pendant quatre mois

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Le maire d’Évreux contrôlé à 97 km/h en moto au lieu de 50 km/h. Son permis suspendu pendant quatre mois
Le maire d’Évreux contrôlé à 97 km/h en moto au lieu de 50 km/h. Son permis suspendu pendant quatre mois

Le maire d’Évreux Guy Lefrand a perdu temporairement son permis de conduire après un important excès de vitesse commis au guidon de sa Harley-Davidson. Vendredi 11 septembre 2026, l’élu divers droite a été contrôlé à 97 km/h sur une route limitée à 50 km/h, alors qu’il circulait dans l’agglomération d’Évreux. La vitesse officiellement retenue pour l’infraction a été fixée à 93 km/h. Son permis a été suspendu administrativement pendant quatre mois. 

97 km/h mesurés, 93 km/h retenus

Le contrôle a eu lieu le 11 septembre alors que Guy Lefrand se rendait à l’hôpital Jean-Louis-Debré au guidon de sa Harley-Davidson. Les forces de l’ordre ont relevé une vitesse de 97 km/h. Après application de la marge réglementaire, le parquet d’Évreux a précisé que la vitesse retenue était de 93 km/h, soit 43 km/h au-dessus de la limitation fixée à 50 km/h. 

Le permis de conduire du maire a immédiatement fait l’objet d’une rétention avant que la préfecture de l’Eure ne prononce une suspension de quatre mois. Cette dernière a qualifié la décision de « sanction administrative classique » pour ce type d’excès de vitesse. 

Le maire d’Évreux contraint de passer de la Harley au vélo

La conséquence a rapidement été visible. Quelques jours seulement après son contrôle, Guy Lefrand a dû abandonner sa moto et se déplacer à vélo pour participer à une inauguration rue Chartraine, dans le centre d’Évreux. 

Le maire, également président de l’agglomération Évreux Portes de Normandie, n’a pas souhaité commenter les faits auprès de l’AFP lorsque ceux-ci ont été rendus publics le 16 septembre. Son nom avait déjà été évoqué ces derniers mois à propos de la gestion de l’agglomération d’Évreux et des articles publiés par le média Le Poulpe⁠. 

Un contrôle au lendemain d’un appel du préfet contre les excès de vitesse

L’affaire intervient dans un contexte particulièrement lourd dans l’Eure. La veille du contrôle, le préfet Xavier Delarue avait diffusé un message consacré à la sécurité routière après cinq décès enregistrés en six jours sur les routes du département, dont celui d’une enfant de 7 ans. 

Le préfet avait notamment lancé : « Arrêtons le massacre ! », avant d’appeler les automobilistes à respecter les limitations de vitesse. Guy Lefrand a été contrôlé dès le lendemain. 

Pourquoi l’excès de vitesse de Guy Lefrand ne relève pas du nouveau délit à +50 km/h

Depuis la fin de l’année 2025, la législation française a été considérablement durcie pour les très grands excès de vitesse. Tout dépassement d’au moins 50 km/h de la vitesse autorisée constitue désormais un délit⁠, même lorsqu’il s’agit d’une première infraction. La peine peut notamment atteindre trois mois de prison et 3 750€ d’amende. 

Ce seuil n’est cependant pas atteint dans le cas de Guy Lefrand. C’est la vitesse retenue de 93 km/h, et non les 97 km/h initialement mesurés, qui sert de référence. Sur une portion limitée à 50 km/h, l’excès officiellement constaté est donc de 43 km/h.

Un dépassement compris entre 40 et moins de 50 km/h entraîne notamment le retrait de quatre points et peut donner lieu à une suspension du permis. La préfecture de l’Eure a, dans le cas du maire d’Évreux, fixé cette suspension administrative à quatre mois. Pour Guy Lefrand, la Harley-Davidson restera donc au garage jusqu’à la fin de sa suspension.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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