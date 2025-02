Paix entre l’Ukraine et la Russie: Trump va rencontrer Zelensky vendredi pour signer un accord mettant fin à la guerre

La paix entre l’Ukraine et la Russie n’a jamais été aussi proche ! Le président américain Donald Trump doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce vendredi 14 février à Munich. But de cette rencontre : signer un accord de paix entre l’Ukraine et la Russie.

Pour rappel, on a appris quelques instants plus tôt que Donald Trump et Vladimir Poutine s’étaient mis d’accord pour lancer des négociations «immédiates» afin de mettre fin au conflit en Ukraine, lors d’un échange téléphonique.

Les deux dirigeants ont eu une conversation prolongée et productive, et Donald Trump a informé le président ukrainien Volodymyr Zelensky de cette initiative. Poutine a exprimé son désir de trouver une « solution de long terme » au conflit via des « pourparlers de paix ».

Donald Trump a pressé Vladimir Poutine de négocier un accord de paix, estimant que la Russie court à la catastrophe en poursuivant les hostilités. Il a également critiqué la situation économique de la Russie due à la guerre.

Volodymyr Zelensky, initialement opposé à tout compromis, avait récemment adouci sa position face à l’avancée de l’armée russe et au risque de voir le soutien des États-Unis prendre fin. Il avait exprimé sa volonté de négocier directement avec Poutine si cela peut apporter la paix à l’Ukraine.