Oscars 2025 : la comédie musicale Wicked au cœur de la cérémonie

Pour la 97e cérémonie des Oscars, qui se tiendra le dimanche 2 mars, les organisateurs ont décidé de mettre la comédie musicale Wicked à l’honneur. Inspiré du Magicien d’Oz, ce spectacle culte de Broadway, lancé il y a plus de vingt ans, a déjà conquis le public anglo-saxon. Son adaptation cinématographique, en lice pour dix Oscars, promet un moment fort lors de la soirée. Cynthia Erivo et Ariana Grande, qui incarnent les rôles principaux, devraient offrir une performance marquante. Les producteurs de l’événement espèrent ainsi recréer l’engouement de l’année précédente, où la chanson I’m Just Ken de Barbie avait transformé la cérémonie en véritable karaoké hollywoodien.

Cependant, cette mise en avant de Wicked suscite la controverse. Contrairement aux chansons traditionnelles interprétées lors des Oscars, celles du film n’ont pas été spécialement écrites pour lui, ce qui les rend inéligibles pour l’Oscar de la meilleure chanson originale. Cette année, les morceaux en compétition ne seront pas joués en direct, mais présentés via des segments vidéo, une décision qui a provoqué la colère de plusieurs artistes, dont la compositrice Diane Warren. Malgré les critiques, les organisateurs défendent leur volonté d’innover et de dynamiser la cérémonie en intégrant des performances musicales populaires.

Outre cet hommage à Wicked, la cérémonie réserve d’autres moments forts, notamment l’intervention de Conan O’Brien, qui succède à Jimmy Kimmel en tant que maître de cérémonie. Des invités prestigieux comme Doja Cat, Queen Latifah et Lisa de Blackpink ont déjà été annoncés, laissant présager un spectacle rythmé et moderne. Un hommage particulier sera également rendu aux pompiers de Los Angeles, en reconnaissance de leur engagement lors des récents incendies qui ont frappé la ville. Entre tradition et renouveau, cette édition des Oscars s’annonce pleine de surprises et d’émotions.