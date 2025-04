On a modifié le génome de souris avec un gène humain du langage 

C’est une expérience qui frôle la science-fiction, mais elle est bien réelle. En introduisant un gène humain lié au langage dans le génome de souris, des chercheurs ont observé un phénomène troublant : les rongeurs se sont mis à produire des sons inédits, plus aigus, plus variés, et nettement distincts de ceux de leurs congénères ordinaires. Un pas de plus vers la compréhension de notre propre faculté à parler — et une plongée vertigineuse dans ce que l’ADN peut réellement déclencher.

Des couinements codés, presque comme un alphabet

Le gène en question s’appelle Nova1 et il code pour une protéine impliquée dans le traitement des signaux neuronaux. Chez l’humain, une infime variation – un simple changement d’acide aminé, de l’isoleucine à la valine à la position 197 – modifie la façon dont cette protéine interagit avec l’ARN. Et c’est précisément cette version humaine qui a été insérée dans les embryons de souris. Le résultat est frappant. Les souriceaux porteurs du gène humain n’appelaient plus leur mère comme les autres. Leurs sons ont été classés par les chercheurs en quatre types distincts, surnommés “lettres” : S, D, U, et M. Une sorte de prémisse à un code sonore structuré. Une fois adultes, ces animaux continuaient d’émettre des vocalisations sophistiquées, notamment en période de reproduction, avec une fréquence plus élevée et une complexité accrue.

Une mutation qui a peut-être changé l’humanité

Ce changement génétique n’est pas qu’une curiosité de laboratoire. Il pourrait avoir joué un rôle central dans l’évolution de notre espèce. Ni les Néandertaliens ni les Denisoviens ne portaient cette variante de Nova1. Seuls les humains modernes — et en particulier une population africaine ancestrale — ont développé cette mutation, avant qu’elle ne se diffuse dans le monde entier. Pour les chercheurs, cette petite altération pourrait avoir offert un avantage majeur : une communication plus fine, plus riche, plus rapide. Autrement dit, un langage. Ce sont des mutations comme celle-ci, aussi discrètes soient-elles, qui ont pu faire bifurquer le destin de l’espèce humaine. Ces souris bavardes le murmurent à leur façon.