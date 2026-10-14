Afrique : les girafes disparaissent de certaines régions malgré des efforts historiques pour sauver l’espèce

Symbole des grandes savanes africaines, la girafe demeure l’un des animaux les plus emblématiques du continent. Pourtant, derrière son apparente omniprésence dans les paysages sauvages et les réserves naturelles, ce mammifère est confronté à des menaces importantes. Selon le rapport « State of Giraffe 2025 » publié par la Giraffe Conservation Foundation, environ 140 700 girafes vivent encore à l’état sauvage en Afrique. Cette estimation témoigne d’une situation contrastée : certaines populations progressent grâce aux politiques de conservation, tandis que d’autres restent particulièrement fragiles. La disparition progressive de leurs habitats naturels, le braconnage, l’expansion des activités agricoles et les conflits humains constituent autant de facteurs qui menacent leur survie. Présentes dans une vingtaine de pays africains, de la région sahélienne jusqu’aux savanes d’Afrique australe, les girafes occupent une place essentielle dans les écosystèmes. Leur protection représente également un enjeu économique pour plusieurs États dont le tourisme animalier constitue une source importante de revenus.

La connaissance scientifique de ces animaux a considérablement évolué ces dernières années. En août 2025, l’Union internationale pour la conservation de la nature a officiellement reconnu l’existence de quatre espèces distinctes de girafes, alors qu’elles étaient historiquement regroupées au sein d’une seule espèce comportant plusieurs sous-espèces. Cette nouvelle classification distingue la girafe du Nord, la girafe réticulée, la girafe masaï et la girafe du Sud. Les différences entre ces populations ne concernent pas uniquement leur répartition géographique ou les motifs de leur pelage, mais également leur patrimoine génétique. Cette découverte modifie profondément les stratégies de conservation, car chacune présente une situation démographique particulière. La girafe du Sud demeure la plus nombreuse, avec environ 68 800 individus, principalement présents en Namibie, au Botswana, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. La girafe masaï compte près de 43 900 individus, tandis que la girafe réticulée représente environ 20 900 animaux. La situation la plus préoccupante concerne la girafe du Nord, dont la population est estimée à seulement 7 000 individus, répartis notamment entre plusieurs pays d’Afrique centrale et occidentale.

Des programmes de conservation qui commencent à porter leurs fruits

Face à ces menaces, plusieurs gouvernements africains ont renforcé leurs programmes de protection. Au Niger, les girafes d’Afrique de l’Ouest, qui avaient quasiment disparu, bénéficient depuis plusieurs décennies d’un suivi spécifique associant autorités publiques, organisations environnementales et populations locales. Des initiatives comparables existent au Tchad, au Kenya, en Ouganda et dans plusieurs pays d’Afrique australe. Les opérations de réintroduction permettent notamment de déplacer certains animaux vers des territoires où les girafes avaient disparu, à condition que les ressources alimentaires et les conditions de sécurité soient adaptées. Les spécialistes soulignent également l’importance des corridors écologiques, qui permettent aux animaux de circuler entre différents espaces naturels sans être isolés par les infrastructures humaines. Ces efforts produisent des résultats encourageants dans plusieurs régions. Le rapport de la Giraffe Conservation Foundation fait notamment état d’une progression des populations de girafes du Nord et de girafes réticulées dans certaines zones, même si l’amélioration des méthodes de recensement explique aussi une partie des hausses observées. La conservation de ces animaux demeure étroitement liée à la coopération entre les États africains, les scientifiques et les communautés vivant à proximité des réserves.

L’avenir des girafes dépendra largement de la capacité des pays concernés à concilier développement économique et préservation des milieux naturels. L’extension des terres agricoles, l’urbanisation et la construction de nouvelles infrastructures fragmentent progressivement les espaces nécessaires à leur alimentation et à leur reproduction. Ces animaux, qui peuvent mesurer près de six mètres de hauteur, jouent pourtant un rôle écologique essentiel en consommant notamment les feuilles des acacias et d’autres arbres, contribuant ainsi au fonctionnement des écosystèmes de savane. Leur disparition pourrait entraîner des conséquences sur l’équilibre de certains habitats et sur l’activité touristique de nombreuses régions. Les scientifiques insistent désormais sur la nécessité d’adapter les mesures de protection à chacune des quatre espèces reconnues, plutôt que de considérer les girafes comme une population uniforme. Si les résultats obtenus dans plusieurs pays montrent qu’un redressement est possible, la situation des populations les plus menacées exige encore des investissements et une surveillance de long terme. Pour l’Afrique, protéger les girafes revient ainsi à préserver une partie de son patrimoine naturel, mais aussi les écosystèmes dont dépendent de nombreuses espèces sauvages et populations humaines.