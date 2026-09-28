Mort de Vline Buggy à 97 ans : la parolière de Claude François, Johnny Hallyday et Hugues Aufray s’est éteinte

Vline Buggy, parolière emblématique de la chanson française, s'éteint à 97 ans, laissant derrière elle une œuvre marquée par des titres cultes pour Claude François, Johnny Hallyday et d'autres icônes. Sa carrière, débutée dans les années 1960, a été façonnée par des collaborations fructueuses et un parcours de vie riche en épreuves.

Vline Buggy, l’une des grandes plumes de la chanson française, est morte dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 septembre 2026 à l’âge de 97 ans. De son vrai nom Liliane Konyn, elle avait écrit ou adapté plusieurs titres devenus incontournables, notamment Belles ! Belles ! Belles ! pour Claude François et Le Pénitencier pour Johnny Hallyday.

Sa disparition a été annoncée au nom de sa famille par Julien Lepers, avec lequel elle avait travaillé pendant de longues années. Derrière son nom de plume, Vline Buggy laisse plusieurs décennies de chansons interprétées par certains des artistes les plus populaires de la scène française.

La plume derrière « Belles ! Belles ! Belles ! »

Née à Paris en 1929, Liliane Konyn grandit dans un univers entièrement tourné vers la chanson. Son père, Georges Konyn, connu sous le nom de Géo Koger, est lui-même parolier et signe notamment des textes pour Joséphine Baker, Tino Rossi ou Fréhel.

Vline Buggy se fait connaître au début des années 1960 et participe rapidement à plusieurs succès de la génération yéyé. Elle travaille notamment sur Belles ! Belles ! Belles !, enregistré par Claude François en 1962 et considéré comme le premier grand succès du chanteur.

Cette collaboration lie durablement son nom à celui de Cloclo, dont la carrière et la disparition continuent de nourrir de nombreux récits près d’un demi-siècle après sa mort.

Johnny Hallyday et « Le Pénitencier »

Vline Buggy a également travaillé avec Johnny Hallyday. Elle participe notamment à l’adaptation française du Pénitencier, devenu l’un des titres emblématiques du chanteur.

Sa carrière l’amène à écrire pour de très nombreux interprètes et à accompagner plusieurs générations d’artistes. Johnny Hallyday reste l’un de ceux auxquels son nom demeure étroitement associé, au même titre que les nombreux auteurs et compositeurs qui ont contribué à construire son répertoire. Le chanteur avait lui-même raconté son parcours et ses débuts dans une longue interview accordée à Thierry Ardisson.

Vline Buggy a également collaboré avec Hugues Aufray, Michel Sardou ou encore France Gall, imposant progressivement son nom parmi les paroliers les plus prolifiques de la chanson française.

Une collaboration de vingt ans avec Julien Lepers

Julien Lepers faisait également partie de ses proches collaborateurs. Tous deux ont notamment travaillé sur Pour le plaisir, interprété par Herbert Léonard. Après l’annonce du décès, l’ancien animateur de Questions pour un champion a expliqué avoir été informé directement par la fille de Vline Buggy. Il avait collaboré avec la parolière pendant environ vingt ans. La carrière de Vline Buggy aura ainsi traversé plusieurs époques, des débuts du rock français jusqu’à la variété des années 1970 et 1980.

Une vie marquée par la guerre

L’enfance de Liliane Konyn avait été profondément bouleversée par la Seconde Guerre mondiale. Issue d’une famille juive, elle avait dû quitter Paris avec ses proches pendant l’Occupation. Une partie de sa famille avait été déportée et n’était jamais revenue des camps.

Évoquant cette période plusieurs décennies plus tard, elle avait résumé le danger auquel sa famille avait échappé : « Nous aussi, on a failli y passer. » Après la guerre, Liliane Konyn se lance dans l’écriture avec sa sœur Évelyne. Toutes deux choisissent des pseudonymes et commencent à travailler dans l’univers de la chanson. Liliane conservera définitivement le nom de Vline Buggy.

Des chansons entrées dans le patrimoine populaire

Son nom reste attaché à plusieurs morceaux immédiatement identifiables du répertoire français : Belles ! Belles ! Belles !, Le Pénitencier, mais aussi Pour le plaisir ou encore des collaborations avec Hugues Aufray.

Certaines de ces chansons ont accompagné la naissance ou l’ascension d’artistes devenus ensuite des monuments de la musique française. Claude François, notamment, trouve avec Belles ! Belles ! Belles ! le morceau qui lance véritablement sa carrière en 1962. Le chanteur reste aujourd’hui encore au centre de nombreux témoignages sur les coulisses de la variété française.

Vline Buggy est morte à 97 ans après avoir consacré l’essentiel de sa vie aux mots et à la chanson. Son nom était parfois moins connu du grand public que ceux des artistes qu’elle faisait chanter, mais ses textes, eux, ont traversé les générations.