Périphérique parisien : le retour à 70 km/h arrive devant la justice après deux ans de bataille

Le tribunal administratif de Paris examine un recours contre la limitation de vitesse à 50 km/h sur le périphérique, un an après son instauration. Les requérants, usagers et associations, contestent cette décision, tandis que des données récentes indiquent une diminution des congestion et des accidents, compliquant le débat sur la mesure.

Deux ans après le passage du boulevard périphérique parisien de 70 à 50 km/h, la mesure arrive devant le tribunal administratif de Paris. Une audience est prévue mardi 29 septembre après le recours engagé en 2024 par environ 500 usagers et deux associations, qui demandent l’annulation de la nouvelle limitation. Les requérants contestent notamment les motifs et les conditions dans lesquelles la Ville de Paris avait décidé d’abaisser la vitesse maximale le 1er octobre 2024. Un retour rapide aux 70 km/h apparaît toutefois loin d’être acquis : le rapporteur public a déjà recommandé le rejet de leur requête, considérant que les arguments juridiques avancés ne justifient pas l’annulation de la décision.

Le dossier dépasse désormais la seule bataille politique qui avait entouré la mesure lors de sa mise en place. Deux années de données permettent de commencer à mesurer ses effets, même si l’isolement de l’impact du seul passage à 50 km/h reste délicat, notamment en raison de l’évolution générale du trafic et de l’instauration ultérieure d’une voie réservée au covoiturage. Pour janvier 2026, la Ville de Paris faisait état d’une baisse de 19% des heures de congestion et de 24% du nombre d’accidents par rapport à janvier 2024. En février, les embouteillages reculaient de 24% et les accidents de 15%. Ces chiffres proviennent du suivi réalisé à partir des données de la Ville, d’Airparif et de Bruitparif.

Des résultats qui compliquent le débat sur les 50 km/h

Le bruit constitue l’un des effets les plus visibles relevés depuis l’abaissement de la vitesse. L’Atelier parisien d’urbanisme avait constaté, sur les cinq premiers mois d’application, une diminution moyenne de 2,6 décibels la nuit dans le secteur de la porte de Vincennes. Sur la même période, le nombre d’accidents avait reculé de 17% et le taux d’embouteillage de 16%. Pour la pollution atmosphérique, l’interprétation est plus prudente : l’Apur avait mesuré une baisse de 12% du dioxyde d’azote et de 6% des particules PM10 sur cette première période, mais les concentrations sont également très sensibles à la météo et à l’évolution générale du trafic. Des analyses ultérieures d’Airparif ont estimé à environ 6% la baisse du NO2 imputable aux évolutions de circulation le long du périphérique en juin 2025.

La décision du tribunal sera donc observée bien au-delà des seuls automobilistes franciliens. Le périphérique accueille quotidiennement un trafic considérable et longe des quartiers où vivent plusieurs centaines de milliers de personnes, ce qui en fait à la fois un axe essentiel pour les déplacements métropolitains et une importante source de nuisances. La Ville avait justifié le passage à 50 km/h par la réduction du bruit, de la pollution et de l’accidentologie, tandis que les opposants dénoncent depuis 2024 une restriction supplémentaire imposée aux automobilistes. L’audience du 29 septembre ne signifie toutefois pas nécessairement qu’une décision définitive sera rendue immédiatement : les magistrats devront délibérer après l’examen du recours, et l’avis du rapporteur public, même s’il pèse dans la procédure, ne lie pas juridiquement le tribunal.