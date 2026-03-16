Lundi matin, Entrevue continue de suivre les suites de la soirée électorale des élections municipales et les négociations qui s’engagent dans plusieurs grandes villes après le premier tour.

Interrogée sur BFM-TV/RMC, la présidente du groupe La France insoumise à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, a appelé le maire socialiste sortant Benoît Payan à fusionner sa liste avec celle du candidat insoumis Sébastien Delogu afin de faire barrage au candidat du Rassemblement national Franck Allisio. « J’appelle les Marseillais à exiger de Benoît Payan qu’il y ait une fusion », a-t-elle déclaré, évoquant une « fusion démocratique » permettant d’intégrer des candidats insoumis sur la liste à proportion des résultats du premier tour afin de maximiser la mobilisation contre la droite et l’extrême droite au second tour.