Politique Municipales 2026

Municipales Aix-en-Provence : Sophie Joissains réélu avec 47,35 %

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Aix-en-Provence : Sophie Joissains réélu avec 47,35 %
Municipales Aix-en-Provence : Sophie Joissains réélu avec 47,35 %

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Aix-en-Provence, la liste menée par, la maire sortante, Sophie Joissains (divers droite) arrive en tête du second tour avec 47,35 % des voix, soit 20 930 suffrages, et obtient 41 sièges au conseil municipal. Elle devance Marc Pena (union de la gauche), crédité de 31,03 % et 9 élus, Jean-Louis Geiger (union d’extrême droite) à 13,66 % et Philippe Klein (Horizons) à 7,96 %. En tête dans cette quadrangulaire, elle bénéficie de la prime majoritaire pour diriger la commune.

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