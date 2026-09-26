Yémen : le chef du gouvernement appelle à la mobilisation générale face à l’offensive houthie

Le président yéménite Rashad al-Alimi appelle à la mobilisation générale face à l'offensive des Houthis, qui ont pris le contrôle du littoral sur la mer Rouge. Cette situation inquiète au niveau international, notamment pour la sécurité des routes maritimes. Al-Alimi évoque une amnistie pour les Houthis souhaitant rejoindre le gouvernement.

Le président du Conseil de direction présidentiel yéménite a lancé vendredi un appel à la mobilisation nationale, après que les rebelles houthis ont pris le contrôle de l’ensemble du littoral yéménite sur la mer Rouge, s’emparant ainsi du détroit stratégique de Bab el-Mandeb.

Rashad al-Alimi, chef du Conseil de direction présidentiel yéménite soutenu par Riyad et commandant suprême des forces armées du pays, a prononcé vendredi un discours télévisé dans lequel il a exhorté ses compatriotes à rejoindre les rangs des forces gouvernementales. « J’appelle les fils de notre grand peuple à s’engager dans une mobilisation générale et nationale, à se rallier à leurs forces armées et de sécurité », a-t-il déclaré.

Cet appel intervient après une offensive éclair des rebelles houthis, soutenus par Téhéran, qui leur a permis de s’emparer de l’intégralité du littoral yéménite sur la mer Rouge. Ce gain territorial leur confère désormais le contrôle total du détroit de Bab el-Mandeb, point de passage maritime crucial pour le commerce mondial, suscitant de vives inquiétudes sur la sécurité des routes maritimes internationales.

Al-Alimi a précisé que l’objectif de cette mobilisation est de « restaurer les institutions de l’État et d’étendre la souveraineté sur l’ensemble du territoire national », y compris la capitale Sanaa, aux mains des Houthis depuis 2014. Il a également annoncé qu’une amnistie serait accordée à tout combattant houthi qui ferait défection pour rejoindre le camp gouvernemental.

S’adressant directement aux populations vivant sous contrôle houthi, le chef du gouvernement a tenu à les distinguer des belligérants : « L’État ne vous considère pas comme une partie au conflit, mais comme son peuple et ses partenaires. » Il les a appelés à protéger leurs enfants et à ne pas les laisser combattre aux côtés des rebelles.

La guerre civile yéménite, qui oppose depuis plus d’une décennie le gouvernement reconnu internationalement aux Houthis, avait connu une relative accalmie depuis la trêve de 2022. Mais les combats ont repris avec une intensité nouvelle dans le sillage des tensions régionales impliquant l’Iran. Ces dernières semaines, les Houthis ont multiplié les attaques de missiles et de drones contre l’Arabie saoudite voisine, déclaré un blocus maritime et frappé des infrastructures pétrolières saoudiennes. Le week-end dernier, Riyad a été visée pour la première fois depuis plusieurs années, marquant une escalade significative du conflit.