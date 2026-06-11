LIBAN – Tripoli entre dans la cour des grands ports méditerranéens en accueillant le plus gros navire de son histoire

Le port de Tripoli a franchi une étape historique en accueillant le CMA CGM Eugénie, un porte-conteneurs de plus de 360 mètres de long, capable de transporter en moyenne 15 000 conteneurs. Pour le deuxième port du Liban, l’arrivée d’un navire de cette taille marque un changement d’échelle. Tripoli peut désormais recevoir des bâtiments jusqu’ici réservés aux infrastructures portuaires les mieux équipées de la région.

Une manœuvre lourde, préparée pendant des mois

L’opération n’a rien eu d’improvisé. Selon Iskandar Bandali, président du conseil d’administration du port de Tripoli, plusieurs mois de préparation et de formation ont été nécessaires pour mener la manœuvre en toute sécurité. L’enjeu était double : réussir l’accostage d’un navire de très grande taille et démontrer que le port peut opérer selon les standards internationaux. La réussite de cette opération valide donc à la fois les capacités humaines, techniques et organisationnelles du site.

Tripoli gagne en crédibilité logistique

Cette arrivée exceptionnelle confirme la montée en puissance du port de Tripoli. Longtemps resté dans l’ombre de Beyrouth, le port du Nord cherche désormais à s’imposer comme une plateforme logistique crédible pour les entreprises libanaises et régionales. Charlie Darazi a souligné que cette avancée offre aux entreprises du Liban-Nord une option logistique de premier plan. Pour les industriels, importateurs et exportateurs de la région, l’enjeu est concret : réduire la dépendance à Beyrouth, raccourcir certains circuits et renforcer l’attractivité économique du Nord.

Beyrouth reste devant, mais Tripoli accélère

Le port de Beyrouth conserve une avance nette. Malgré les destructions provoquées par l’explosion du 4 août 2020, il dispose encore d’infrastructures lourdes, notamment 16 grues géantes et un terminal capable d’accueillir des conteneurs de 18 000 EVP. Les chiffres confirment cet écart. En 2025, Beyrouth a accueilli 6,45 millions de tonnes de fret, en hausse de 19%. Tripoli, de son côté, a traité 2,35 millions de tonnes, avec une progression de 21%.

CMA CGM au cœur du nouvel équilibre portuaire

CMA CGM occupe une place centrale dans cette évolution. Le groupe gère les terminaux à conteneurs des deux principaux ports du pays : celui de Tripoli depuis 2021, et celui de Beyrouth depuis 2022. Cette double présence structure désormais l’activité portuaire libanaise. Elle permet une meilleure répartition des flux, tout en renforçant les capacités d’accueil du pays pour les grands navires commerciaux.

Le Nord libanais tient enfin sa carte

L’accueil du CMA CGM Eugénie donne à Tripoli un argument puissant. Le port ne se contente plus d’être une infrastructure secondaire : il devient un outil stratégique pour le développement économique du Nord. La bataille avec Beyrouth n’est pas gagnée. Elle ne se joue d’ailleurs pas uniquement sur les volumes, mais sur la fiabilité, la rapidité, les coûts, la capacité d’accueil et la confiance des opérateurs. Avec cette opération, Tripoli prouve qu’il peut recevoir des navires de rang international. Pour le Liban-Nord, c’est plus qu’une escale réussie : c’est une ouverture.