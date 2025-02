Mortalité routière : en baisse de 17 % !

Le nombre de décès sur les routes de France métropolitaine a connu une baisse significative de 17 % en janvier 2025 par rapport à l’année précédente, avec 203 personnes tuées au total, a annoncé la Sécurité routière ce lundi. Le nombre de blessés graves est également en recul, avec 934 cas recensés, soit une diminution de 9 %.

Un net recul de la mortalité chez les automobilistes et les motards

Ce début d’année 2025 marque une diminution notable des décès chez les automobilistes, avec 97 tués en janvier, soit 21 de moins qu’au cours du même mois en 2024. Une baisse similaire est observée chez les cyclistes, où le nombre de victimes est passé de 15 à 6 sur la même période.

Les motards bénéficient également d’une amélioration, avec 21 décès enregistrés contre 40 l’année dernière, soit près de la moitié en moins. Ces chiffres traduisent une tendance encourageante, probablement liée aux campagnes de prévention, aux améliorations en matière d’infrastructure et à une prise de conscience accrue des usagers de la route.

Une hausse inquiétante de la mortalité des piétons

Si la tendance globale est à la baisse, un indicateur reste préoccupant : le nombre de piétons tués sur les routes a augmenté, avec 61 décès en janvier 2025, soit 12 de plus que l’année précédente. Cette hausse souligne la vulnérabilité des piétons, particulièrement dans les zones urbaines, où les distracteurs de conduite jouent un rôle de plus en plus critique dans les accidents.

Au total, 3 764 accidents corporels ont été recensés en janvier sur les routes de métropole. Parmi eux, un sur quatre est causé par des distracteurs de conduite, en premier lieu le téléphone portable, selon Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la Sécurité routière.

Dans un communiqué, elle a rappelé les règles essentielles de prudence, en insistant sur l’importance de limiter l’utilisation du smartphone au volant. Elle a également souligné les précautions à prendre en période hivernale, notamment pour les départs en vacances en montagne : faire des pauses régulières, s’assurer d’avoir des équipements adaptés comme des pneus neige ou des chaînes dans le coffre.

Des chiffres moins encourageants en Outre-mer

Contrairement à la métropole, les territoires d’Outre-mer connaissent une hausse de la mortalité routière. En janvier, 20 personnes ont perdu la vie, soit une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente. Le nombre d’accidents corporels (285) et de blessés (364) a également augmenté, avec une progression respective de 1 % et 2 %.

La baisse générale de la mortalité routière en métropole constitue une avancée positive, signe que les mesures de prévention et les efforts de sensibilisation commencent à porter leurs fruits. Toutefois, la hausse des décès de piétons et des accidents en Outre-mer rappelle que des progrès restent à faire, notamment sur le respect des limitations de vitesse en zone urbaine et l’usage des distracteurs de conduite.