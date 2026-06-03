Zelensky se dit prêt à rencontrer Poutine pour mettre fin à la guerre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi qu’il était prêt à engager des négociations directes avec le président russe Vladimir Poutine afin de mettre un terme à la guerre en Ukraine.

Lors d’une conférence de presse à Kiev aux côtés du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, Zelensky a estimé que la question ukrainienne n’était plus actuellement la priorité absolue des États-Unis.

Selon lui, Washington concentre désormais davantage son attention sur le dossier iranien. « Je pense que la question la plus importante pour les États-Unis est l’Iran, suivie de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Le dirigeant ukrainien a indiqué qu’il ne souhaitait pas attendre que d’autres crises internationales soient résolues avant de rechercher une issue au conflit.

« Je suis prêt à négocier directement avec Vladimir Poutine pour mettre fin à cette guerre, au lieu d’attendre que tous les conflits dans le monde soient terminés », a-t-il affirmé.

Zelensky a également accusé la Russie de poursuivre des frappes aériennes intensives contre le territoire ukrainien. Il a expliqué que l’Ukraine avait mené des opérations de représailles contre plusieurs cibles situées en Russie à la suite d’attaques russes menées la veille.

Le président ukrainien a par ailleurs souligné la coopération militaire croissante avec plusieurs alliés européens, notamment la France, la Norvège, l’Allemagne, la Suède, le Danemark et l’Italie, dans le développement de capacités de défense contre les missiles balistiques.

Selon lui, la création d’un système européen de défense antimissile constitue un projet complexe mais indispensable face aux menaces actuelles.

Zelensky a également indiqué que six nouveaux pays souhaitaient rejoindre le programme ukrainien d’acquisition d’armements prioritaires. Sans dévoiler leur identité, il a insisté sur l’importance de poursuivre les achats d’équipements militaires américains, tout en négociant avec d’autres partenaires pour renforcer les capacités de défense aérienne de l’Ukraine.

Le chef de l’État a précisé que son pays investissait actuellement entre 45 et 50 milliards de dollars par an dans la production d’armements.

Enfin, il a annoncé l’envoi de spécialistes ukrainiens en Lituanie, en Lettonie, en Estonie et en Roumanie afin de suivre des formations destinées à améliorer la lutte contre les menaces liées aux drones russes.

Zelensky a également confirmé la participation de l’Ukraine au prochain sommet de l’OTAN prévu en juillet, où Kiev espère obtenir de nouvelles garanties de sécurité de la part de ses partenaires occidentaux.