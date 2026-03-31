Zelensky salue une tournée « réussie » au Moyen-Orient et annonce des accords sécuritaires

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié de succès sa récente tournée diplomatique au Moyen-Orient, annonçant la conclusion de plusieurs accords de coopération en matière de sécurité.

Cette initiative visait notamment à proposer l’expertise de l’Ukraine dans la lutte contre les attaques de drones, un domaine dans lequel Kyiv a acquis une expérience significative face aux offensives de la Russie.

Selon Zelensky, des accords « historiques » ont été conclus avec plusieurs pays clés de la région, dont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar.

D’autres partenariats sont également en discussion avec la Jordanie et le Koweït, tandis que Bahreïn et Oman ont manifesté leur intérêt pour une coopération similaire.

Cette tournée intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, marqué par la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran, et par une multiplication des attaques de drones dans la région.

Le président ukrainien a ainsi mis en avant le savoir-faire développé par son pays au cours de plus de quatre années de guerre, notamment face à l’utilisation de drones d’origine iranienne par les forces russes.

Cette démarche illustre la volonté de Kyiv de renforcer ses alliances internationales tout en valorisant ses capacités militaires et technologiques.

Elle témoigne également d’un repositionnement stratégique de l’Ukraine, qui cherche à s’imposer comme un acteur clé dans la sécurité régionale au-delà de son propre conflit avec la Russie.

Dans un contexte géopolitique en pleine recomposition, ces accords pourraient renforcer l’influence de Kyiv sur la scène internationale tout en consolidant ses partenariats dans des zones stratégiques.